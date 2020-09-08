Huawei FreeBuds Pro Görselleri Ortaya Çıktı

Kullanıcılar tarafından merakla beklenen Huawei FreeBuds Pro kanlı canlı görüntülendi. Huawei FreeBuds Pro tasarımı netleşti. İşte Huawei FreeBuds Pro tasarımı ve görselleri.

Huawei FreeBuds Pro Tasarımı Gün Yüzüne Çıktı

10 Eylül'de düzenlenecek olan etkinlikte tanıtılması beklenen Huawei FreeBuds Pro'nun kutusu ve tasarımı sızdırıldı. Huawei FreeBuds Pro, daha iyi bir ses deneyimi için Aktif Gürültü Engelleme (ANC) teknolojisiyle gelecek.

Yeni Huawei FreeBuds Pro, Huawei FreeBuds 3i'ye benzer şekilde kauçuk kulak uçlarına sahip bir kulak içi kulaklık tasarımına sahip olacak. Huawei FreeBuds Pro, Huawei'nin Bluetooth 5.2 desteğine sahip Kirin A1 giyilebilir çipi tarafından desteklenecek.

Cihazın Gümüş, Siyah ve Beyaz olmak üzere üç renk seçeneği bulunacak.

Huawei FreeBuds Pro'nun kutusu ve görselleri Çin'in sosyal medya uygulaması Weibo'da ortaya çıktı. Hemen aşağıdan görsellere bakabilirsiniz.

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