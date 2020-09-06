Huawei FreeBuds Pro Özellikleri ve Fiyatı Ortaya Çıktı

Geçen ay yaklaşan Huawei cihazlarının listesi sızdırılmıştı ve bunlardan biri de Huawei'nin 10 Eylül'de Çin'de tanıtacağı Huawei FreeBuds Pro'ydu. Yeni gelen sızıntı Huawei FreeBuds Pro özellikleri ve fiyatı hakkında bilgileri açığa çıkarıyor.

Huawei FreeBuds Pro özellikleri

Huawei'nin en yeni FreeBuds Pro kulaklığı tasarımında silikon uçlarla AirPods Pro'dan ilham alıyor. HiSilicon Kirin A1 çipinden gücünü alacak olan Huawei FreeBuds Pro, Bluetooth 5.2 bağlantısı ve ANC (Aktif Gürültü Önleme) ile gelecek.

Siyah, gümüş ve beyaz olmak üzere üç renkte satışa sunulacak FreeBuds Pro'nun kulaklık gövdesi olabildiğince küçültülmüş durumdayken üzerinde Huawei logosuna da yer veriyor. Renderlere bakıldığında şarj kutusu da geçen yılki modelden daha küçük.

Huawei FreeBuds Pro çıkış tarihi ve fiyatı

Huawei Avrupa için yeni dizüstü bilgisayarlar, akıllı saatler ve tabletler duyuran alt markası Honor'un aksine IFA 2020'de yeni ürünlerini piyasaya sürmedi. WinFuture'dan gelen sızıntı, Huawei'nin bölgeye yönelik yeni ürünlerinin önümüzdeki günlerde duyuracağını ve satışların Ekim'de başlayacağını gösteriyor.

Huawei FreeBuds Pro fiyatı Avrupa'da 150 eurodan başlayacak ve Ekim ayından itibaren satışa sunulacak.

Peki ya siz yeni Huawei FreeBuds Pro özellikleri ve fiyatını nasıl buldunuz?