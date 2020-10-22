Huawei FreeBuds Studio özellikleri ve fiyatı açıklandı. Tasarımı ile dikkat çeken Huawei FreeBuds Studio özellikleri ve fiyatı ile de kendisine hayran bırakıyor. İşte merak edilen detaylar.

Huawei FreeBuds Studio Özellikleri ve Fiyatı

Yeni kulaklıklar, yüksek çözünürlüklü müziğin zengin ayrıntılarıyla Hi-Fi düzeyinde bir dinleme deneyimi yaratmak için 48 kHz'e kadar geniş frekanslı yüksek çözünürlüklü ses kalitesi sunuyor. Akıllı dinamik aktif gürültü engelleme (ANC), değişen çevresel gürültüye göre değiştirilebilen üç gürültü engelleme modu sağlıyor. Geometrik sadelikten ilham alan HUAWEI FreeBuds Studio, şık bir görünüm ve rahat bir kullanım sunuyor.

Kulak kapakları basit çizgiler ve dairelerle tasarlanan kulaklık, birinci sınıf bir görünüm için metalik mat bir dokuya sahip. Paslanmaz çelikten silindirik bir kol, benzersiz bir tasarım sağlamak için kafa bandı ve kulak kapaklarını birbirine bağlıyor.

Huawei FreeBuds Studio, farklı kulak boyutlarına uyum sağlamak için 65mm x 42mm ölçülerinde daha büyük kulak kapakları kullanıyor. FreeBuds Studio, zengin ayrıntılarla Hi-Fi ses sunmak için 4 Hz - 48 kHz'lik geniş bir frekans yelpazesini destekliyor.

FreeBuds Studio, yenilikçi "TAT" çift katmanlı ses yalıtımına ve 40 dB'ye kadar gürültü giderme etkisi sağlayan akıllı dinamik ANC'ye sahip. Dahili IMU ortam sensörü ve mikrofon sistemi ile kulaklıklar, kullanıcının ses ortamını doğru bir şekilde algılayarak daha iyi gürültü giderme için ortama uyum sağlayabilen üç ANC modu sunuyor.

Açıklanan bilgiye göre, FreeBuds Studio tamamen şarj olduğunda, ANC açıkken 20 saate kadar veya ANC kapalıyken 24 saate kadar müzik çalabiliyor. Sadece 10 dakikalık şarjla HUAWEI FreeBuds Studio, ANC açıkken beş saat veya ANC kapalıysa sekiz saat müzik çalabiliyor.

Huawei FreeBuds Studio Fiyatı

Kulaklığın fiyatının 299 euro olduğu açıklandı. 299 euro şu anki kur ile vergiler hariç 2.804 TL'ye tekabül ediyor.

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