Huawei Paris'te düzenlediği etkinlikte P30 ve P30 Pro'nun tanıtımından sonra yeni kablosuz kulaklığını duyurdu. Huawei'nin FreeLace ismini verdiği yeni kablosuz kulaklığın özelliklerini sizler için derledik.

Huawei FreeLace Özellikleri

Tasarımı ve renkleri ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran FreeLace kablosuz kulaklık, USB Tip-C ile gelmekte. Kulaklık Tip-C girişi olan tüm telefonlardan şarj edilebilmekte. Hızlı şarj teknolojisini destekleyen FreeLace, 5 dakikalık şarj ile 4 saatlik bir kullanım ömrü sunmakta. Kulaklık ayrıca tam şarj ile toplam 18 saat kullanım süresini sizlere sunuyor.

IPX5 sertifikasına sahip olan kulaklık, su sıçramalarına karşı dayanıklı. 9.2mm büyük dinamik sürücüyü ve TPU diyaframı üzerinde barındırmakta olan kulaklık, 4 farklı renk seçeneğine sahip. Bunlar; siyah, turuncu, zümrüt yeşili ve ay ışığı gümüşü.

Huawei, FreeLace İsimli Yeni Kablosuz Kulaklığını Tanıttı!

Huawei FreeLace Fiyatı

Kulaklıkların ülkemizde satışa çıkıp çıkmayacağı hakkında şu an net bir bilgi bulunmamakta; ancak kulaklıkların P30 Pro ile birlikte satışa çıkabileceğini tahmin etmekteyiz. Kulaklıkların Avrupa'daki satış fiyatı 99 dolar.

Sizler Huawei'nin yeni tanıttığı FreeLace ismindeki kablosuz kulaklığı hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz!