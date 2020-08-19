Huawei FreeLace Pro Kablosuz Kulaklık Tanıtıldı, İşte Fiyatı ve Özellikleri

Huawei, bugünkü etkinlikte yeni ultrabook modeli Huawei Matebook X 2020 ve Huawei MateBook 13/14 Ryzen Edition ile birlikte Huawei FreeLace Pro kablosuz kulaklıkları tanıttı. Boyun askılı kulaklık FreeLace Pro’nun özellikleri ve fiyatı haberimizde.

Huawei FreeLace Pro Özellikleri

Huawei FreeLace Pro, boyun askılı şirketin en yeni kablosuz kulaklığı. Son zamanlarda kulaklık pazarında çok popüler olan gerçek kablosuz kulaklıklardan değil ancak bu Bluetooth kulaklık gürültü azaltma seviyesini yükseltiyor. Kulaklıklar, kulaklara daha iyi uyan ve daha iyi ses yalıtımı sağlayan dahili 3 noktalı sabit yapıda kulaklıkları kullanıyor. FreeLace Pro ayrıca maksimum 40dB azaltma derinliği ve 25dB ortalama gürültü azaltma derinliğiyle çift aktif gürültü azaltma sunuyor. Kulaklıklar aynı zamanda Çin’in kulaklık gürültü azaltma için A-seviyesi sertifikasını alan ilk kulaklıklar. Kulaklıklar, aktif gürültü engelleme modunun yanı sıra kullanıcıların ortam sesini de dinlemelerine olanak tanıyan ortam sesi aktarım modu sunuyor.

Huawei FreeLace Pro, resmi notlara göre derin basın ve yumuşak tiz ile gelişmiş ses performansı vermesini sağlayan 14mm genişliğinde bir dinamik bobin ünitesine sahip. Aktif gürültü önleme sisteminde kullanılan 3 mikrofon da görüşmelerde konuşmanın net olmasına yardımcı oluyor. Kulaklık, USB-C tipi kablo ile şarj oluyor ve 5 dakikalık şarj yaklaşık 5 saatlik müzik dinleme sağlarken, tam şarjla 24 saate kadar müzik dinlenebiliyor.

Huawei FreeLace Pro Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Cihazın tasarımına bakıldığında Huawei FreeLace Pro, gövdesinin tamamında tek renk şemasıyla sade ve hafif estetik izliyor. Ayrıca obsidiyen siyahı, ladin yeşili ve sabah beyaz olmak üzere üç rengi mevcut. Boyun askılı Bluetooth kulaklıklar gün sonunda ön sipariş ile satışa sunulacak, 4 Eylül 2020’de satın alınabilir olacak. Kulaklıkların fiyatı 86 dolar.