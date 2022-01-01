Huawei Gelirleri Ciddi Oranda Düştü

Huawei gelirleri önemli ölçüde düştü. Çin merkezli teknoloji devi Huawei, yıllık gelirinin bir önceki yıla kıyasla üçte bir oranda düştüğünü açıkladı. Peki, şirketin kazancında neden azalma meydana geldi? Konuya dair merak edilen ayrıntılar haberimizde.

2021'de Huawei Gelirleri Neden Azaldı?

Eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, siber güvenlik endişeleri ve casusluk iddiaları nedeniyle Huawei isimli teknoloji devini kara listeye almıştı. Bunun üzerine Google, Çinli teknoloji devinin Android lisansını iptal etmişti. Bunun sonucunda şirketin piyasaya sürdüğü akıllı telefonlar için Google hizmetleri desteği sona ermişti.

Huawei, Amerika Birleşik Devletleri tarafından uygulanan yaptırımdan büyük ölçüde etkilendi. Teknoloji devi tarafından yapılan açıklamada, şirketin bu yılki gelirinin yıllık yüzde 29 oranında azalma ile 634 milyar yuana (99,5 milyar dolar) düştüğü belirtildi.

2021 yılında müşterilerine ve yerel topluluklara somut bir değer katmak için tüm sıkıntılara rağmen çok çalıştıklarının altını çizen teknoloji devi, operasyonların kalitesini ve verimliliğini arttırdıklarını söyledi.

Çin merkezli teknoloji devi Huawei'nin geçtiğimiz yılın sonlarında fiyat performans cihazları sunan Honor markasını satması, 2021 yılında gelir kaybına neden oldu. Şirket tarafından yapılan açıklamada, finansal detay paylaşılmadı.

Amerika Birleşik Devletleri, Huawei şirketinin mikroçip gibi önemli bileşenleri edinmesini yasakladı ve Google'ın Android işletim sistemini kullanmasını engelleyerek kendi işletim sistemini oluşturmaya zorladı.

Yeni katlanabilir akıllı telefon piyasaya süren Çinli teknoloji devi Huawei, HarmonyOS kullanıcı sayısını da açıkladı. Aktarılan bilgilere göre şirketin geliştirdiği işletim sistemi HarmonyOS kullanıcı sayısı 220 milyona ulaştı.

Huawei, bir zamanlar Apple ve Samsung ile birlikte dünyanın en büyük ilk üç akıllı telefon üreticisinden bir tanesiydi fakat Amerika Birleşik Devletleri tarafından uygulanan yaptırımlar, şirketin akıllı telefon sıralamasında düşmesine neden oldu. Öyle ki şirket, ekim ayında yaptığı açıklamada, ocak-eylül satış hacminin yüzde 32 oranında düştüğünü belirtti.

Huawei gelirlerinin azalması hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Çin merkezli teknoloji devinin gelirleri 2022 yılında artabilir mi? Geliştirdiği akıllı telefonlar ile tüm dünyada oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan teknoloji devi ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.