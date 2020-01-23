Huawei Geliştirici Konferansı Ertelendi! İşte Sebebi

Huawei'nin her yıl düzenlediği yıllık geliştirici konferansının ertelendiği açıklandı. Konferansın ertelenme sebebi oldukça dikkat çekici.

Huawei Geliştirici Konferansı, Corona Virüsü Salgını Nedeniye Ertelendi

Huawei'nin etkinlik sayfasında yer alan bilgiye göre 11 ila 12 Şubat 2020 tarihleri ​​arasında Shenzen'de yapılması planlanan Huawei Geliştirici Konferansı, 27-28 Mart 2020'ye ertelendi. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla yayılmaya devam eden virüs sebebiye etkinliğin ertelendiği bilgisi paylaşıldı.

Bölgede faaliyet gösteren birçok şirket kendi çalışanlarını uyardı ve bölgede ikamet eden vatandaşlara açık alanlarda bulunurken dikkatli olmaları gerektiğini söylendi. Çin'de yüz maskesi satışları virüs salgını nedeniye bir anda artış gösterdi. Yüz maskesi satan kişiler fiyatları artırıldı. Wuhan bölgesi şu anda karantina altında ve 11 milyon insanın bölgeden ayrılması engellenirken, yaklaşık 17 kişinin salgın nedeniyle öldüğü açıklandı.

Huawei'nin etkinliği ertelemesinin gayet iyi bir adım olduğunu söyleyebiliriz. Huawei Geliştirici Konferansı'nda şirketin yazılım tarafında yaptığı geliştirmeler tanıtılmakta. Geçtiğimiz yıl şirket düzenlediği etkinlikte kendi işletim sistemi olan HarmonyOS'u tanıtmıştı.

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