Huawei, Google Haritalar'a Rakip Olacak Harita Servisini Geliştiriyor

Google Haritalar, şimdilik haritalar servisi konusunda önde gelen isim olsa da Huawei’in kendi haritalar servisini sunmasıyla bu durum değişeceğe benziyor. Adının Map Kit olacağı söylenen haritalar servisi, kullanıcıların doğrudan bireysel kullanımına sunulmayacak; ancak uygulama geliştiricileri, Huawei Map Kit’i geliştirdikleri uygulamalarda kullanabilecekler.

Yaklaşık 150 ülke ve bölgede kullanılma sunulması beklenen Huawei Map Kit, yerel harita servislerine bağlı olacak. Map Kit, yaklaşık 40 farklı dil desteği sunacak. Diğer özellikler arasında trafik durumunu anlık olarak takip etme ve artırılmış gerçeklik olacağı da söylentiler arasında yer alıyor.

Huawei’nin kendi haritalar servisini geliştireceğinin haberi, Çinli şirketin HarmonyOS işletim sistemini geliştireceği haberlerinin ardından ortaya çıkmıştı. Bu nedenle Huawei’in haritalar servisi geliştirmesinin nedenleri arasında Google ile Huawei arasında yaşanan gerginliğin yer aldığı düşünülüyor. Ancak Huawei, bu gerginliğin yanı sıra kullanıcı konumlarını kullanan çok sayıda uygulama olduğundan dolayı kendi haritalar servisini geliştirme yolunu seçti.

Huawei, haritalar sevisi için Rus arama motoru Yandex ve ünlü otel ezervasyon sitesi Booking ile de birlikte çalışmalar gerçekleştiriyor. Görünüşe göre Huawei, Google ve hizmetlerine karşı olan bağımlılığını azaltmak ve kendi alternatifini geliştirmek için çalışmalarına son hız devam ediyor.