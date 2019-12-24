Huawei, Google Uygulamalarına Alternatifleri Yıl Sonunda Sunacak

Huawei, ABD’nin uyguladığı ambargoya rağmen pazardaki başarısını sürdürmeye devam ediyor. Akıllı telefon satışlarını 230 milyona ulaştırmayı hedefleyen Çinli üretici, Google’ın en popüler uygulamalarına alternatifler oluşturmak için Hintli geliştiricilerle yoğun bir çalışma içerisine girdi. Şirket kendi ekosistemini kurmada oldukça kararlı.

Geçtiğimiz günlerde Google servisleri ve uygulamalarından arındırılmış amiral gemisi telefonu Mate 30 Pro’yu Türkiye’ye getireceklerinin müjdesini veren Çinli üretici, kendi mobil ekosistemini oluşturmak büyük çaba sarf ediyor. Economic Times’ın yeni raporuna göre Huawei, Google Drive, Gmail, Haritalar, YouTube gibi önyüklü gelen popüler Google uygulamalarının alternatifini oluşturmak için Hindistan’ın en iyi 150 uygulamasının geliştiricileriyle görüşüyor. Google’ın uygulama ekosistemi oldukça geniş olduğundan Huawei’nin işi hiç kolay değil. Huawei ve Honor Hindistan CEO’su Charles Peng, geliştiriciler, içerik ve hizmet sağlayıcılarla uçtan uca bir iş modeli oluşturacaklarını söylüyor. İlginç olarak Peng, bir sonraki Honor akıllı telefonun Google Servisleri ile geleceğini ifade ediyor.

Google Play Oyunlar, Google Haritalar, Gmail, Google Pay, YouTube, Google Play Store ve daha birçok Google uygulaması mevcut Huawei ve Honor akıllı telefonlarda önyüklü gelmediği gibi bazı modellerde hiç kullanılamıyor. Huawei Mobil Servislerin (HMS) Aralık ayı sonuna kadar hazır olacağının müjdesi verildi. Bakalım, ABD’den büyük darbe alan Çinli üretici başarısını sürdürebilecek mi?