Huawei, Gözü Pek Kişilere Ücretsiz Watch GT 2 Dağıttı!

Huawei, düzenlediği yeni kampanya ile birlikte yeni akıllı saati Watch GT 2 modelini ücretsiz bir şekilde dağıttı.

Tabii, ufak bir şartı var.

Suya Dal, Al ve Çık

Huawei tarafından İngiltere'de, Thames Nehri içerisinde düzenlenen etkinlikte nehir içerisine bir yüzen mağaza yerleştirildi. Yüzen mağazada ücretsiz bir şekilde Huawei Watch GT 2 modelini sunan şirket, soğuk ve bulanık sulara dalmaya cesaret eden ve yüzen mağazaya kadar giden kişilere bu saati hediye etti.

Yürüttüğü reklam ve pazarlama stratejileri ile kullanıcıların beğenisini kazanan şirketin son kampanyasının da büyük ses getirdiğini söyleyebiliriz. Kampanyaya ait resmi videoya göz atmak isterseniz aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Huawei Watch GT 2 Özellikleri ve Fiyatı

Gücünü Kirin A1 işlemciden alan Watch GT 2, 32 MB RAM ile günlük ihtiyaçlarınızı kolayca karşılayabilecek bir donanıma sahip. 1,2 inç boyutundaki ekran 390x390 piksel çözünürlükte (42 mm) ya da 1,39 inç boyutunda 454x454 piksel çözünürlükte (46 mm) geliyor. Cihaz 3D cam ile geliyor.

Huawei'nin akıllı saat ve bilekliklerinde oldukça yeterli bir batarya ömrü bulunuyor. Selefinden daha büyük bir bataryaya sahip olan GT 2, 445 mAh kapasitesinde bataryaya sahip. Huawei, Watch GT 2'nin 2 hafta kullanım ömrü sunduğunu açıkladı. Su altı nabız ölçme teknolojisine sahip olan cihaz, 5 ATM'e kadar (55 metre) su geçirmemekte.

Yeni modele ait yurt dışı satış fiyatı 42 mm için 229 euro, 46 mm için 249 euro olarak açıklandı.

Watch GT 2 modeli 42 mm ve 46 mm seçenekleri ile birlikte Ekim ayı içerisinde ülkemizde satışa sunulacak. Yapılan boy seçimine göre farklı fiyatlandırmalar ile satışa sunulacak modelin yerel satış fiyatı şu an için açıklanmadı.