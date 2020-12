Huawei Telefonlar İçin HarmonyOS 2.0 Açık Betası Duyuruldu

Huawei HarmonyOS açık betası akıllı telefonlar için resmi olarak duyuruldu. Daha önceki açıklamalarda Android'e bağlı kalacaklarını, HarmonyOS'i ise telefon ve tablet bilgisayarlar hariç diğer teknolojilerinde kullanacaklarını söyleyen Huawei, HarmonyOS 2.0 ile geliştiricilere açık beta fırsatı sunuyor.

Geçtiğimiz saatlerde Pekin'de düzenlenen Huawei Geliştirici Günü kapsamında Huawei akıllı telefonları için HarmonyOS 2.0 beta sürümü duyuruldu. Bu, Huawei'nin yeni işletim sistemini denemek isteyen yazılımcıların da HarmonyOS'i geliştirebileceği anlamına geliyor.

Huawei marka telefona sahip kullanıcılar için herhangi bir sistem değişikliği yaşanmayacağını hatırlatmak gerekiyor. Çinli şirketin duyurduğu HarmonyOS 2.0 beta sürümü yalnızca geliştiriciler için sunuldu. Ancak HarmonyOS'in yakın zamanda Android'in yerini alacağını düşünürsek, Huawei için önemli bir süreç başlamış gibi gözüküyor.

Huawei'nin yeni işletim sistemini denemek isteyen geliştiriciler için şu anda yalnızca birkaç akıllı telefon HarmonyOS 2.0 beta sürümünü destekliyor:

Bu cihazlardan birine sahip değilseniz ve yine de HarmonyOS 2.0 beta sürümüne göz atmak istiyorsanız, Huawei DevEco Studio 2.0 Beta3 IDE'de yer alan HarmonyOS 2.0 emülatörüne de göz atabilirsiniz. Ancak emülatör performansının ne kadar gerçekçi olduğu henüz bilinmiyor.

Huawei'nin ilk işletim sistemini test eden bazı geliştiriciler, "Android geliştirme fikirleri, Hongmeng (Harmony OS) geliştirilmesine uygulanabilir, bu da Hongmeng'in gelişimini büyük ölçüde hızlandırabilir" ifadelerini kullanarak Android'e karşı güçlü bir rakibin geldiğini iddia etti.

#HarmonyOS 2.0 Beta is available for developers now! Dr. Wang Chenglu introduced the new #HarmonyOS 2.0, with support for over 15000 APIs and integrated development tools like DevEco Studio. pic.twitter.com/aSM21ifhMD