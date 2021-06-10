Huawei HarmonyOS Kullanıcı Sayısı Şaşırtıyor

Huawei HarmonyOS kullanıcı sayısı ne kadar? Çinli teknoloji üreticisi Huawei'nin yerel işletim sistemi HarmonyOS 2, sadece bir haftada 10 milyon aktif kullanıcıya ulaştı. Bu kullanıcıların çoğu akıllı telefonlardan gelse de akıllı ev cihazları ve akıllı saatlerin de kullanımda olduğunu hatırlatmak lazım.

Huawei, HarmonyOS 2 isimli işletim sistemini şirket içi bir yazılım olarak pazarlıyor olsa da, araştırmalar bunun Android'e karşı bir hamle olduğunu açıkça ortaya koydu. Bazı mobil kullanıcıları buna itiraz etti, ancak milyonlarca kullanıcının (veya yazılımcının) HarmonyOS kullanmasının önüne geçemediler.

Huawei HarmonyOS kullanıcı sayısı ne kadar?

GSMArena tarafından aktarılan yeni bir rapora göre, Huawei'nin HarmonyOS 2'si bir haftadan kısa sürede 10 milyon aktif kullanıcıya ulaştı. Bu sadece bir hafta için gerçekten etkileyici bir sayı, ancak nasıl elde edildiğini düşündüğünüzde çok şaşırtıcı değil.

Huawei, yeni Huawei Mate 40 ve P40 amiral gemilerinden eski Huawei Mate 9 ve P10 modellerine kadar Çin'deki çoğu modelini kullanarak milyonlarca müşteriye HarmonyOS 2 güncellemesini sundu. Şirkete göre yaklaşık 100 farklı Huawei modeli, önümüzdeki yıl HarmonyOS 2'yi çalıştırmaya uygun olacak. Şirketin nihai hedefi ise 100 milyon aktif kullanıcıya ulaşmak.

Huawei, akıllı telefonların yanı sıra akıllı ev cihazları ve yakın zamanda duyurulan Huawei Watch 3 ve Watch 3 Pro akıllı saatler de dahil olmak üzere her türlü üründe HarmonyOS 2'yi benimsemek istiyor. Şu an için HarmonyOS'u Çin dışında sunmaya yönelik bir plan yok. Bu karar değişebilir, ancak Google'ın sayısız uygulamasına ve hizmetine erişimi olmadığı için kullanımın bu kadar yüksek olması olası değil gibi görünüyor.

HarmonyOS destekli ilk Huawei tabletleri

ABD hükümeti tarafından getirilen yasak nedeniyle Huawei'nin Android yerine kendi işletim sistemi HarmonyOS'i geliştirdiğini uzun süredir biliyoruz. Geçtiğimiz gün yapılan lansmanda ise HarmonyOS destekli ilk Huawei tabletleri gün yüzüne çıkmıştı.

Huawei MatePad Pro 12.6 (2021), 60Hz yenileme hızına sahip 1600x2560 OLED ekran, tek bir şarjla 14 saat video oynatabilen 10.050mAh pil, 40W kablolu şarj, 27W kablosuz şarj ve 10W ters kablosuz şarj sunuyor. 12,6 inçlik MatePad Pro ayrıca üç lensli bir arka kameraya (13MP ana, 8MP ultra geniş) yer veriyor.

Huawei, masaüstü benzeri deneyimi daha da güçlendiren canlı uygulama önizlemeleriyle HarmonyOS sistemi genelinde gelişmiş fare desteği sunuyor. Çoklu ekran iş birliği, dosyaları sürükleyip bırakmak, aramaları yanıtlamak veya mesajlarınızı yazmak için Huawei telefonunuzun ekranını MatePad'e yansıtmanıza olanak tanıyan bir özellik de bulunuyor.