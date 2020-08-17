Huawei Cihazlara Güç Verecek HarmonyOS 2.0 Çıkış Tarihi Belli Oldu

Söylentilere göre Huawei, HarmonyOS 2.0’ı (Çin’de HongMengOS olarak da biliniyor) bu yılın sonlarında piyasaya sürecek. Şirketin tescilli işletim sisteminin ikinci sürümünün Çinli teknoloji devinin akıllı saati, PC’leri ve hatta sonrasında tabletleri için geleceği söyleniyor.

HarmonyOS 2.0 Ne Zaman Çıkacak?

HarmonyOS 2.0 çıkış tarihine ilişkin haber, Çinli mikroblog sitesi Weibo’daki bir blog yazarından geliyor. Sosyal medya gönderisine göre, HarmonyOS yakında geliyor ancak bu yıl akıllı telefonlar için kullanılabilir olmayabilir. Ayrıca bir yıldan uzun süredir geliştirilmekte olan ve 80.000’den fazla uygulama ve 1.6 milyon kayıtlı geliştiriciyle dünya genelinde 700 milyon aylık aktif kullanıcıyı aşan HMS Core 5.0 (Huawei Mobil Servisleri) ile birlikte geliyor.

HarmonyOS 2.0 Hangi Cihazlara Gelecek?

Yeni HarmonyOS sürümünün bu yıl PC’ler için başka bir deyişle MateBook X gibi Windows sisteminden güç almayacak Huawei dizüstü bilgisayarlar için geleceği söyleniyor. Şirketin CEO’su Yu Chengdong, daha önce akıllı saatler ve diğer IoT ürünlerinin gelecekte HarmonyOS ile donatılacağını açıkalmıştı. Ne yazık ki bu rapor hala doğrulanmadı ve resmi bir duyuru beklememiz gerekecek.