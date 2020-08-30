Huawei HarmonyOS İşletim Sistemi 2020’de Gelmeyecek!

Huawei'nin kendi geliştirdiği HarmonyOS işletim sistemi ne yazıkki 2020 yılı içerisinde gelmeyecek. Herkesin bu konuda beklentisi henüz yıl bitmeden piyasaya sunulmasıydı. Ancak hiçbir şey beklendiği gibi olmadı. İşte konuyla ilgili merak edilen detaylar.

Huawei Cihazları Başkanı ve Tüketici İş Grubu CEO’su Richard Yu beklenen açıklamaları yaptı. Özellikle de bu işletim sisteminin ilk çıktığı dönemde herkes büyük övgüler yağdırıyordu. Apple tarafından geliştirilen iOS platformuyla bile kıyaslanan bu işletim sistemi, Richard Yu tarafından açıklandığına göre bu yıl içerisinde kullanıma sunulamayacak.

HarmonyOS işletim sisteminin ne zaman geleceği henüz belli değil

Ekosistem ve iş ortakları nedeniyle Android'in akıllı telefonlarda en fazla tercih ettikleri işletim sistemi olduğunu da özellikle vurgulayan Richard Yu, bir süre daha bekleyeceklerini ifade etti. Bu işletim sisteminin daha çok uzun vadeli görülebileceği vurgulandı.

Huawei CEO'su, uzun vadede HarmonyOS işletim sistemine sahip akıllı telefonlar geliştirmeye ve uygun fiyatlarla piyasaya sürmeye devam edeceklerinin vurgusunu yaptı.

Huawei Cihazları Başkanı ve Tüketici İş Grubu CEO’su Richard Yu çip tedariki ile ilgili de bazı sorular aldı. Onun yaptığı açıklamalara göre henüz çip konusunda bir kesinlik yok. Bunun yerine çip tedarikinin sağlanması için biraz daha beklemeyi tercih ediyorlar. MediaTek ve diğer bazı şirketlerin bu konuda girişimlerde bulunduğunu da biliyoruz. Sizce Huawei şirketi yeni işletim sistemini ne zaman kullanacak? Tahminlerinizi yorumlar bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.