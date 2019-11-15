Huawei Hayatımızı Nasıl Değiştiriyor? - Watch GT 2 ile Tanışın!

Huawei'nin en yeni akıllı saat modeli olan Huawei Watch GT 2'ye yakından bakıyoruz. İnceleme videomuz içerisinde Huawei Watch GT 2 modelini satın almaya değer mi sorusunu cevaplıyoruz.

İnceleme videomuza geçmeden önce dilerseniz Huawei Watch GT 2'nin teknik özelliklerine bir göz atalım. Huawei Watch GT 2, 326 PPI yoğunluğa ve 454x454 ekran çözünürlüğüne sahip. Akıllı saat 1.39 inçlik ekran ile gelmekte. Gücünü Kirin A1 yonga setinden alan cihazda 4 GB dahili depolama alanı bulunuyor.

Huawei Watch GT 2'nin ekranı kavisli ve parmak izi bırakmamakta. Yüzme, koşu, eliptik bisiklet, triatlon, kürek, çekme ve yürüme gibi aktiviteleri destekleyen akıllı saatte şu sensörler bulunuyor: ivmeölçer, jiroskop, kalp atış hızı sensörü, ortam ışığı sensörü, pusula, barometre, altimetre, bisiklet.

Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan Huawei Watch GT 2 incelememize geçelim. Hemen aşağıdan Huawei Watch GT 2 inceleme videomuzu seyredebilir ve Watch GT 2 hakkındaki tüm detayları öğrenenbilirsiniz.

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