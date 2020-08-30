Huawei Hayranları Umutlanacak: MediaTek Şirkete Çip Satabilir!

ABD tarafından büyük bir engel yiyen Huawei, hayranları için umut veren bir gelişmeye imza attı. Şirketin özellikle de çip alma konusunda ciddi bir sıkıtısı bulunuyordu. Şimdi ise bu problemi aşma ihtimali ortaya çıktı. İşte konuyla ilgili merak edilen bütün detaylar.

Dünyanın en büyük akıllı cihaz üreticilerinden bir tanesi olan ve Çin merkezli bir şirket olmasından dolayı ABD tarafından sürekli baskıya maruz bırakılan Huawei, çıkış kapısı aramaya devam ediyor. Çinli şirketin en büyük iş ortaklarından biri olan TSMC, 15 Eylül'den sonra HiSilicon yongaları ile ilgili herhangi bir Huawei ortaklığının kalmayacağını söylemişti.

Huawei hayranları için ışık doğdu

ABD tarafından getirilen yasaktan dolayı Qualcomm ve Samsung alternatif seçeneklerin dışında kalırken, MediaTek'in ihtiyaç duyduğu yongayı Huawei'ye satması geriye kalan nadir seçeneklerden bir tanesiydi. Ancak bu konuda da bazı problemler doğabilir.

Takvimler 15 Eylül 2020'yi gösterdiğinde ABD, Tayvan merkezli MediaTek'in bile Huawei ile çalışmasını engellemek için bazı ek yasal tedbirler alacak. Böylece ABD, Huawei ile çalışmak isteyen tüm şirketleri bir şekilde engellemiş olacak. ABD hükümetinin Huawei yasağı kurallarına uyacağını ifade eden MediaTek, konuyla ilgili yasal mevzuatı takip etmek istediklerini söyledi.

Dünya teknoloji devi Huawei, işlemciler olmadan akıllı telefon üretemeyeceğinden dolayı bu anlaşma ona adeta can suyu olacak. Ancak henüz MediaTek tarafından yapılan başvurunun sonucu bilinmiyor. Sizce Huawei şirketi girdiği bu zor durumdan çıkabilecek mi? Tahminlerinizi yorumlar bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.