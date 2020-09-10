Huawei HiCar, 2021 İtibarıyla 5 Milyon Araçta Olacak

Huawei, 9 Ağustos 2019'da Huawei Geliştiriciler Konferansı’nda Huawei HiCar’ı resmi olarak tanıttı. Huawei HiCar özelliği o zamandan beri Huawei akıllı telefonların önemli bir parçası. Huawei Geliştiriciler Konferansı 2020'de Huawei Tüketici İş Grubu CEO’su Yu Chengdong, HiCar’ın şu anda 20’den fazla otomobil üreticisini desteklediğini açıkladı. Huawei HiCar hakkında yeni gelişmeler haberimizde.

Huawei HiCar Neler Sunacak?

Huawei, geçtiğimiz sene Apple Car Play ve Android Auto’ya rakip olacak yeni teknolojisi Huawei HiCar’ı tanıtmıştı. Huawei HiCar’ın şu anda yaklaşık 150 otomobilde kullanılabilir olduğu belirtildi, 2021 yılına kadar da 5 milyon araçta olması bekleniyor. Yu Chengdong, gelecekte bu özelliği daha fazla modelin destekleyeceğine inanıyor. Chengdong ayrıca Huawei’nin şu anda 1.8 milyon geliştirici, 96.000 Huawei Mobil Servisleri (HMS) ile çalışan uygulama, 490 milyon aktif kullanıcı ve 261 milyar (gittikçe artan) uygulama dağıtımına sahip olduğunu açıkladı.

Huawei HiCar, araca, cep telefonuna ve saate bağlanabiliyor. Cep telefonundaki uygulamalar (müzik, navigasyon vb.) araç ekranından görüntülenebiliyor. Kullanıcılar yol boyunca manzara videoları paylaşmak için araba kamerasını da kullanabiliyor. Huawei HiCar ile ayrıca arabanın durumunu cep telefonundan gerçek zamanlı olarak kontrol edilebiliyor. Araç kliması, camlar, silecekler ve hatta kilit kontrolü sağlanabiliyor. Telefon ve araç birbirine bağlandığında araçtaki merkezi kontrol ekranı kart seçenekleri gösteriyor. Buna program hatırlatmaları, gidilecek yer tarifi, müzik çalma, aramaları yanıtlama ve sesli asistan işlevi dahil.

HiCar, sürücünün yorgunluk durumu hakkında da tavsiyede bulunabiliyor. EMUI 10, GPU Turbo, Link Turbo, Super File System (EROFS) ve Ark Derleyicisine sahip. Bu özelliğin aracın kullanılabilirliğinde herhangi bir fark yaratacağını düşünüyor musunuz?