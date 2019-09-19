Huawei, Hızlı Şarj Aksesuarlarını Tanıttı

Huawei'nin Almanya'da düzenlediği etkinliği, geçtiğimiz dakikalarda başladı. Tanıtıma Mate 30 ve Mate 30 Pro modelleri ile başlayan şirket, bu tanıtımın arasında kablolu ve kablosuz hızlı şarj aksesuarlarını da tanıttı. Tanıtılan aksesuarlara hep birlikte göz atalım.

Şu an için Mate 30 ailesine ait iki modelin tanıtımını yapan şirket, modellerin 40W kablolu şarj ve 27W kablosuz şarj desteğine sahip olduğunu belirtti. Bu modelleri hızlı şarj edebilmeniz için resmi aksesuarlarını da tanıtan Huawei, aralarında powerbank de bulunan yeni ürünlerini listeledi.

40W Powerbank

Huawei'nin tanıttığı ilk ürün, 40W şarj çıkışına sahip olan bir powerbank. Bu powerbank ile birlikte akıllı telefonunuzu desteklediği akım kadarınca hızla şarj edebilirsiniz. Her iki modelin de 40W kablolu şarj desteğine sahip olduğunu düşünürsek, bu powerbankin biçilmiş kaftan olacağını söyleyebiliriz.

27W Kablosuz Araç Şarjı

Bununla birlikte duyurusu yapılan modellerde 27W kablosuz şarj desteği de bulunuyor. Bu durumda araç şarjlarını da düşünen Huawei, cama yapıştırılan ve kablosuz şarj imkanı sunan araç şarjını tanıttı. Telefonu yaklaştığınızda kavrayıcılarını otomatik genişleten araç içi şarj aleti, telefonu yerleştirdiğinizde modeli otomatik olarak kavrıyor.

40W Kablolu Araç Şarjı

Ayrıca araç içerisinde hızlı kablolu şarj imkanı isteyen kullanıcıları da düşünen şirket, 40W araç şarj adaptörünü de duyurdu.

27W Kablosuz Şarj Pedi

Tabii araç dışında da kablosuz şarj fırsatını kullanıcılara sunmak isteyen şirket, 27W çıkış gücüne sahip kablosuz şarj pedini de tanıttı.

Şu an için yalnızca saniyeler için gösterilen bu ürünler hakkında detaylı bilgi verilmedi. Örneğin powerbank modelinin kaç mAh kapasitesinin olduğu ve kendisinin ne kadar sürede şarj edildiği gibi bilgiler bulunmuyor. Bununla birlikte yeni ürünlerin ne zaman, nerelerde ve hangi fiyatla da satılacağı bilinmiyor. Bu bilgiler açıklandığında haberdar olmak için bizi takipte kalın.