Huawei Honor 6A, Avrupa'ya "6A Pro" İsmiyle Geliyor

Huawei şirketinin Çin'de Honor 6A, Avrupa'da ise Honor 6A Pro ismine sahip olacak yeni cihazı İtalya başta olmak üzere çeşitli Avrupa ülkelerinde satışa sunulacak. Düşük fiyatına göre başarılı teknik özelliklere sahip olan 6A Pro, metal kasaya sahip olmasıyla da dikkat çekiyor.

İlk olarak Mayıs ayında Çin'de satışa sunulan cihaz Honor 6A ismiyle çıkış yapmıştı. Daha sonra Hindistan'a Honor Holly 4 ismiyle gelen akıllı telefon, Avrupa'ya ise Honor 6A Pro olarak gelecek. Parmak izi sensörü, metal kasa ve düşük fiyatıyla dikkat leri üzerine çekmeyi başaran 6A Pro, altın, gümüş ve gri renk seçeneklerine sahip olacak.

Snapdragon 430 yonga setinden gücünü alan cihazın ekranı 5 inç HD (1280x720) çözünürlükte. 3GB RAM ve genişletilebilir 32GB dahili hafıza barındıran 6A Pro, 13MP'lik arka ve 5MP'lik ön kamerayla geliyor. Ayrıca Android Nougat'la kutudan çıkacak 6A Pro, 3020 mAh bataryaya sahip.

Bunlara ek olarak Huawei, Honor 6A'yı aslında Temmuz ayında tanıtmıştı. Ancak yeni çıkarılan Pro versiyonunda 6A'ya ek olarak parmak izi sensörü de bulunacak. Cihazın resmi olmayan satış rakamı ise 150 Euro civarında.