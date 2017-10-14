Huawei Honor 6C Pro Resmi Olarak Tanıtıldı

Çinli telefon üreticisi Huawei, yine kimseye haber vermeden yeni bir telefon daha duyurdu. Ansızın gönderilen bir e-posta ile ortaya çıkan Huawei Honor 6C Pro, giriş seviyesinde yeni bir alternatif olacak.

İlginç bir pazarlama stratejisi olan Huawei, orta ve alt seviye telefonlarının reklamını yapmaktan bugüne kadar hep imtina etti. Kimi zaman telefonlar mağazalarda satılmaya başlandıktan sonra tanıtımlarını yapan Huawei, bu sefer de çok az kişiye gönderdiği tanıtım e-postaları ile Huawei Honor 6C Pro’nun tanıtımını yaptı.

5.2-inch büyüklüğünde bir ekrana sahip olmasına rağmen düşük donanım özellikleriyle alt seviyeye ait olduğunu gösteren telefonun buna mukabil oldukça düşük bir fiyat etiketine sahip olacağı da açıklandı. Henüz fiyatı konusunda resmi açıklama olmasa da telefonun 179 dolar gibi bir fiyatla çıkabileceği de söylenenler arasında yerini aldı. Telefonun özellikleriyle şöyle oldu:

Huawei Honor 6C Pro Özellikleri