Huawei Honor 7X Özellikleri, Çıkış Tarihi ve Fiyatı

Huawei'nin alt markası olan Honor, geçtiğimiz Ekim ayında Çin'de tanıttığı Honor 7X modelini şimdi de bütün dünyaya duyuruyor. Londra'da düzenlediği etkinliği resmi YouTube kanalından yayınlayan şirket, Honor 7X özellikleri, çıkış tarihi ve fiyatı hakkında bilgi verdi.

Etkinlik sırasında Huaweri Honor 7X'in Çin'deki satış rakamlarını paylaşan Honor Başkanı George Zhao, son teknolojiyi her zaman uygun bir fiyat politikasıyla sunduklarını vurguladı. Çin'de satışa sunulmasından bu yana Honor 7X'in 2 milyon adet sattığını belirten Zhao, neredeyse yüzde 100'ü bulan bir müşteri memnuniyeti ile karşılaştıklarını açıkladı.

Tanıtım videosunun ardından Zhao, Honor 7X özellikleri hakkında basına bilgi verdi. Buna göre Honor 7X, Mavi, Altın ve Siyah renk seçenekleri ile piyasaya sürülecek. Ekran özellikleri ise 18: 9 en-boy oranına ve 5.93 inçlik Full HD ekrana sahip olacak. Bu ekranda ayrıca tek tuşla bölünmüş ekrana izin verilecek.

Honor 7X teknik özellikleri de gayet yeterli görünüyor. Gücünü 8 çekirdekli Kirin 659 işlemciden alan Honor 7X, ayrıca 4 GB RAM ve 64 GB dahili belleği (256GB'a kadar genişletilebilir) içerisinde taşıyor.

Bunların haricinde Honor 7X'in kamera özellikleri de dikkat çekici diyebiliriz. Arka tarafında 16 MP + 2 MP çift kamera lensi ve önünde 8 MP selfie kamerası ile geliyor. Bu kameralar arasında portre modu efektinin olması büyük artı olarak ön plana çıkıyor. Cihazda 3340 mAh'lik bir pil olduğunu da söylemeden geçmeyelim.

Honor 7X çıkış tarihi tüm dünyada 5 Aralık (yani bugün) olarak belirlendi. 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı sunan varyantı 299 Euro'dan satışa sunulacak. Cihazın piyasaya sürüldüğü ülkeler arasında maalesef Türkiye bulunmuyor.