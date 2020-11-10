Huawei, Honor Markasını Satacak İddiası ile Gündemde!

Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden Huawei, alt markası Honor'u satmayı planlıyor. Honor kime satılacak? İşte merak edilen tüm detaylar.

Honor Satılacak Mı? Honor Kime Satılacak?

Huawei görünüşe göre ABD yaptırımları nedeniyle çeşitli tedarik kısıtlamalarıyla karşı karşıya olduğu için Honor birimini satmaya çalışıyor. Reuters'ın özel haberine göre, Honor markası 15.2 milyar dolara Shenzhen hükümeti tarafından yönetilen bir konsorsiyuma satılacak. Şu anda bu konu hakkında Huawei tarafından bir açıklama yapılmamış olsa da kararın 15 Kasım'da açıklanacağı yönünde söylentiler bulunuyor.

Kaynaklara göre, Digital China Group, daha önce tamamen Huawei'ye ait olan Honor Terminal Co Ltd'de yüzde 15'e yakın hisseyle Honor'un en büyük iki hissedarı arasında yer alacak.

Yine söylentilere göre anlaşma gerçekleştikten sonra, Honor yönetiminin çoğu ve 7.000'den fazla çalışanı ile çalışmalarına devam edecek. Ayrıca, Honor bir kaynağa göre önümüzdeki üç yıl içinde halka açılmayı planlıyor.

Şu anda Honor konu hakkında yorum yapmaktan kaçınırken Huawei, Digital China ve Shenzhen hükümeti de bir açıklama yapmadı. Bu iddia hakkında detaylar geldikçe sizleri bilgilendireceğiz.

Sizler Huawei, Honor markasını satacak iddiası hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Honor nasıl bir akıllı telefon markası? Hemen alt kısımda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi bizlerle ve diğer okurlarımız ile paylaşmayı unutmayın!