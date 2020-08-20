Huawei, HarmonyOS Telefonunu Yıl Sonunda Piyasaya Sürebilir

Geçtiğimiz günlerde Huawei Tüketici Grubu CEO'su Richard Yu, şirketin HarmonyOS (Hongmeng OS) akıllı telefonlar da dahil olmak üzere birçok platforma tanıtacağını söyledi ve şimdi bir medya raporu Huawei HarmonyOS sistemli telefonlar için yıl sonunu işaret ediyor.

Huawei'nin ABD tarafından verilen geçici lisansının sona ermesinden dolayı akıllı telefonları için HarmonyOS işletim sisteminin lansmanını bu yılın sonuna hazırlamayı planlıyor. Lisans süresinin sona ermesine rağmen Huawei akıllı telefonlara güncelleme gelmeye devam edeceğini hatırlatalım.

Huawei için HarmonyOS resmileşti mi?

Mayıs 2019'da ABD Varlık Listesi, Huawei'nin akıllı telefonları için Google Mobil Hizmetlerine (GMS) erişimini yasakladı. Bundan sonra Çinli şirket, Huawei Mobil Hizmetlerini (HMS) başlattı ve EMUI tasarımını açık kaynaklı Android'e kaydırdı.

Huawei bir sonraki amiral gemisi Mate 40 serisini Eylül ayı civarında piyasaya sürmeye hazırlanıyor, bu model GMS yerine EMUI 11 ve HMS ile donatılacak. Ancak Global Times "Huawei Mobil Hizmetler (HMS) ekosisteminin hızlı gelişimi için Huawei, HarmonyOS ile donatılmış akıllı telefon piyasaya sürebilir" diyor.

Huawei için HarmonyOS ne zaman sunulacak?

Huawei akıllı telefonları için HarmonyOS'i piyasaya süreceğine dair resmi paylaşım yapmamış olsa da, Huawei Geliştirici Konferansı (HDC) 2020'de Huawei için HarmonyOS sistemini resmi hale getirebilir.

Ayrıca tüm bunlara rağmen Huawei'nin Çin'deki büyümesi devam ediyor ve şirket bu yılın ikinci çeyreğinde dünyanın en büyük akıllı telefon üreticisi olabilir.