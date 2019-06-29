Huawei için Müjdeli Haber: ABD Ürünlerini Kullanabilecek

ABD ambargosu ile birlikte neye uğradığını şaşıran Huawei için son derece müjdeli bir haber geldi. ABD Başkanı Donald Trump tarafından verilen bir basın toplantısında, ABD şirketlerinin Huawei ile olan işbirliklerine devam edebilecekleri söylendi. İşte haberimizin detayları.

G20 zirvesinde ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile ilgili meseleye de değindi. Donald Trump bunları söylerken güvenlik endişelerini de dile getirdi. Güvenlik konusunda sorun çıkmadığı sürece Huawei ürünlerinin satışına ve Huawei ürünlerine ekipman gönderilmesine devam edilebileceğini söyledi.

ABD ve Çin kendi arasında anlaştı

Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olarak sayılan ABD ve Çin, son zamanlarda bir ticaret savaşına tutulmuştu. Özellikle de ABD'nin çok sert tutumları, işleri çıkmaza sokmaya başlamıştı. Son olarak ABD kozunu oynadı ve Huawei şirketini ticari kara listeye aldı. Ancak ABD bu konuda yumuşamış gibi görünüyor.

G20 zirvesinde, Çin Cumhurbaşkanı ile de görüşen Donald Trump, görünen o ki istediğini kısmen de olsa aldı. Çin ile aralarında devam eden ticaret savaşları, muhtemelen gizli bir anlaşmazlığa dayanıyordu.

Donald Trump Çin Cumhurbaşkanı ile çok iyi bir toplantı yaptıklarını ve birçok şeyi tartışarak yoluna koyduklarını söyledi. Tüm bunlardan anlaşılıyor ki ABD ve Çin ticaret savaşlarında, Donald Trump istediğini aldı. Muhtemelen yakın bir zamanda Huawei, Intel ve Qualcomm gibi şirketlerden yonga satın alabilecek.

Peki sizce de Huawei için her şey yoluna girdi mi? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.