Huawei İki Yeni Akıllı Saat Tanıtabilir

Çinli teknoloji devi Huawei, geçtiğimiz yıl Watch GT isimli akıllı saatini piyasaya sürmüştü. Ancak bu cihaz, Google’ın giyilebilir işletim sistemi Wear OS yerine Huawei’nin kendi işletim sistemi Lite OS ile çalışıyordu.

Yeni bir iddiaya göre ise Huawei, Watch GT’nin iki yeni modelini daha yakın zamanda piyasaya sürecek ve her iki model de şirketin kendi işletim sistemiyle çalışacak.

Söz konusu iddiaya göre Watch GT Active ve Watch GT Elegant isimli bu iki yeni model, şu anki Watch GT modelindeki gibi 1.39 inç’lik bir ekran ile gelecek. Ancak yeni akıllı saatler farklı çerçeve tasarımlarına sahip olacak.

Yeni akıllı saat modellerinde görsel değişikliklerin yanı sıra, geliştirilen özellikler ya da yeni özellikler olup olmayacağı ise şimdilik bilinmiyor. Ancak her iki modelin de orijinal Watch GT modelinden biraz daha pahalı olacağı söyleniyor. Bu da yeni saatlerde tasarım değişikliğinden çok daha fazlası olduğu anlamına gelebilir.

Huawei konu hakkında şimdilik herhangi bir yorumda bulunmadı. Bu nedenle Watch GT Active ve Watch GT Elegant modellerinin ne zaman piyasaya çıkarılacağı henüz tam olarak bilinmiyor.