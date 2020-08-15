Huawei ile ABD Arasındaki Gerginliği Tırmandıracak Adım

Huawei'ye yönelik ABD yasağının yürürlüğe girdiği 16 Mayıs 2019'dan önce satılan Huawei telefonları şimdiye kadar Google Mobil Hizmetler (GMS) yasağından muaf tutulmuştu; ancak yasak için belirlenen süre doldu ve Huawei telefonları Android güncellemesi almayabilir haberleri yapılmaya başlandı. ABD merkezli gazetelerde çıkan haberler ise henüz iddia aşamasının ötesine gidemedi.

Washington Post'ta detaylanan Google belgesinde belirtildiği üzere Huawei'ye verilen Geçici Genel Lisansın (TGL) süresi doldu. Bu durum Huawei telefonlarının Android güncellemeleri de dahili olmak üzere güvenlik güncellemelerini alamamasına neden olabilir.

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Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz yıl ABD hükümeti tarafından Huawei'nin ABD'li şirketlerle anlaşma yapması ve ekipman tedarik etmesi yasaklanmıştı. Bu süreçte Google hizmetlerini barındırmayan Android telefonları çıkaran Huawei, Android için yolun sonuna gelmiş gibi gözüküyor.

Hem yeni hem de eski telefonları potansiyel olarak Google'dan en temel güvenlik güncellemelerini bile alamayacak durumdayken Çinli şirketin Harmony OS'ye geçme ihtimali bulunuyor. Çünkü eski Huawei telefonlarının da Android güncellemelerine erişimi tamamen kaybedilmiş durumda.

Peki ya siz ABD'nin bu yasakçı tutumuna karşı Huawei'nin ne yapmasını bekliyorsunuz? Sizce Huawei artık Android'den vazgeçip kendi işletim sistemine yönelmeli mi?