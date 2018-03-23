Huawei ile Birlikte 512 GB’lık Akıllı Telefonlar Geliyor

Keşke akıllı telefonumun depolama alanı da bilgisayarımın depolama alanı kadar yüksek kapasiteli olsaydı diye hayal ediyorsanız, bu hayaliniz Huawei sayesinde gerçeğe dönüşmüş olabilir. Çünkü söylentilere göre, Huawei’nin yeni akıllı telefonu tam 512 GB’lık bir depolama alanına sahip. Günümüzde iPhone X gibi bazı telefonlar 256 GB’a kadar depolama alanı sunuyor ancak anlaşılan o ki Huawei, 512 GB’lık depolama alanıyla bu teknolojiyi daha da ileriye taşımak istiyor. Bu depolama alanı öyle ki, MacBook Pro’nun pek çok modelinin depolama alanından bile daha fazla. Başka bir örnek vermek gerekirse, bu depolama alanı sayesinde, 400 MB’lık bir Facebook uygulamasını telefonunuza 1.200 defadan fazla yükleyebilirsiniz.

Söylentileri yapılan ve yakın zamanda geleceği tahmin edilen Huawei’nin bu yeni telefonu, geçen ay Çin’li düzenleme kuruluşu TENAA’nın web sitesinde ortaya çıkmıştı. Web sitesindeki bilgilere göre, Huawei’nin yeni akıllı telefonu 512 GB depolama alanı ve 6 GB RAM ile gelecek. Yapılan sızıntılara göre; bu telefon muhtemelen, yakın zamanda gelmesi beklenen P20 olmayacak. Fakat bu telefonun, P20’nin daha lüks bir versiyonu olan Porsche modeli olma ihtimali var.

Samsung da geçtiğimiz Aralık ayında 512 GB’lık sürücüler geliştirmeye başlamıştı. Bu durum aslında yüksek kapasiteli depolama alanına sahip akıllı telefon trendinin artık başladığını gösteriyor. Yüksek kapasiteli depolama alanları ekstra bir özellik, bir lüks gibi görünse de aslında her akıllı telefonda olması gereken oldukça gerekli bir özellik. Çünkü günümüzde artık hemen hemen her akıllı telefonun 4K video çekme ve kaydetme özelliği mevcut. 3 dakikalık bir 4K videonun boyutunun 1 GB olduğu göz önüne alınırsa, 4K videolarımız için çok fazla depolama alanına ihtiyaç duyacağımız görülüyor.

Huawei’nin 512 GB’lık devasa depolama alanı sayesinde, neredeyse tüm gün boyunca 4K video kaydı yapabileceğiz. Bunun bizlere bir diğer faydası da şu olacak, diyelim ki Wi-Fi ve kitaplar olmayan bir ortamdasınız ve yapacak bir şey bulamıyorsunuz, o zaman telefonunuzdaki 4K bir videoyu veya bir filmi izleyebileceksiniz.

Peki sizin kullandığınız telefonun dahili depolama alanı kaç GB? Cevaplarınızı yorum olarak bizimle paylaşabilirsiniz.