Huawei ile HAVELSAN, İş Birliği Yapmak için Protokol İmzaladı

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’na ait olan HAVELSAN ile Çinli teknoloji devi olan Huawei, bazı teknolojik alanlarda birlikte çalışmak üzere protokol imzaladı. Bu protokole göre HAVELSAN ile Huawei; video cloud, big data ve cloud solution alanlarında iş birliği yapacaklar.

Akıllı ve güvenli şehir projelerinde çözüm bulmaya odaklı olarak gerçekleştirilen iyi niyet sözleşmesi, 19 Eylül'de gerçekleştirilen Huawei Connect 2019 etkinliği sırasında Huawei Kamu Güvenliği Ekosistemi ve İş Ortaklığı Geliştirme Departmanı Direktörü Simon Zou ile HAVELSAN Genel Müdür Yardımcısı Alper Şeker tarafından imzalandı.

Huawei ve HAVELSAN, 2017 yılında VCN yani sanal bulut ağı entegrasyonunda birlikte çalışmışlardı. Şimdi ise şehirlerde yer alan kamera sistemlerine yapay zeka entegre edilerek plaka tanıma, araç markası tanıma ve emniyet kemeri kullanmayan sürücülerin tespiti gibi konularda daha etkin bir kullanım hedefleniyor.

HAVELSAN, Huawei ile yaptığı iş birliği sayesinde Cloud IVS entegrasyonu alanında da çalışıyor olacak. Bu sayede video analiz uygulamaları Cloud IVS’e eklenecek. Cloud IVS ile eskisine göre daha gelişmiş analiz kapasiteli çözümler elde edilecek. Ayrıca HAVELSAN ve Huawei arasındaki protokol sayesinde daha düşük maliyetli ve daha ölçeklenebilir big data çözümleri sağlanacak. Bu protokol ile gerçekleştirilen çözümler aynı zamanda ülkemizde ve yurt dışında hizmete sunulacak.