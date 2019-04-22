Huawei, İlk Çeyrekte 27 Milyar Dolar Gelir Elde Etti

Çinli teknoloji devi Huawei, pazartesi günü yaptığı açıklamada, ilk çeyrek gelirlerinin, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 39 artışla 179.7 milyar yuan’a (26.81 milyar dolar) ulaştığını bildirdi.

Shenzhen merkezli dünyanın en büyük telekomünikasyon ekipmanı üreticisi olan Huawei, net kar marjının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 arttığını belirtti. Şirket, net karını açıklamazken, 2019’un ilk çeyreğinde 179.7 milyar yuan gelir elde ettiğini söyledi.

Huawei’in gelirlerini artırması, Çinli şirketin pek çok Batı ülkesinde karşı karşıya kaldığı casusluk suçlamalarının gölgesinde geliyor. ABD, Kanada ve İngiltere gibi pek çok müttefikine, 5G altyapısında Huawei marka ekipmanlar kullanmamaları konusunda çağrı yapıyor.

Huawei ise söz konusu iddiaları kesin bir dille reddediyor. Çinli teknoloji devi, geçtiğimiz hafta, ABD’nin çağrılarına rağmen 5G telekomünikasyon ekipmanı sağlamak için kazandığı sözleşme sayısını daha da artırdığını söylemişti.

Şirket, Mart ayının sonuna kadar taşıyıcılarla 40 ticari 5G sözleşmesi imzaladığını, 70.000'den fazla 5G baz istasyonunu dünya pazarlarına gönderdiğini ve Mayıs ayına kadar da 100.000 göndermeyi beklediğini belirtti.

Huawei, pazartesi günü yaptığı açıklamada, ilk çeyrekte 59 milyon akıllı telefon tedarik ettiğini söyledi. Pazar araştırma firması Strategy Analytics 'e göre, Huawei 2018'in ilk çeyreğinde 39,3 milyon akıllı telefon tedarik etmişti.