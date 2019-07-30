Huawei'in Geliri ABD'nin Yaptırımlarına Rağmen %23 Arttı

Çinli teknoloji devi Huawei, Nisan ve Haziran ayları içerisinde gelirini artırdığını duyurdu. Huawei ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşında zarar etmedi.

ABD ve Çin Arasındaki Ticaret Savaşı Huawei'yi Durdurmadı

Huawei, yılın ilk yarısında 118 milyon akıllı telefon sattı. Şirket yetkilileri tarafından yapılan açıklamada Huawei'in Nisan ve Haziran ayları içerisinde yaklaşık 32.2 milyar dolar gelir elde ettiği söylendi. Huawei'in geliri geçen yılın aynı dönemine göre %23.2 artış gösterdi.

Huawei'in net kar marjı, 2019 yılının ilk altı ayında yaklaşık 58.3 milyar dolar oldu. Şirketin telefon satışları yılda %24 artış gösterdi. Huawei Başkanı Liang Hua yaptığı açıklamada şunları söyledi:

" Gelirimiz Mayıs ayında hızla büyüdü. Yılın ilk yarısında kurduğumuz temel göz önüne alındığında, işletme listesine eklendikten sonra bile büyümeyi görmeye devam ediyoruz. Bu ileride zorluk yaşamayacağımız anlamına gelmiyor. Büyümemiz kısa vadede. Bu yıl Ar-Ge çalışmalarımıza toplam 120 milyar Çin Yuanı dahil olmak üzere planlandığımız gibi yatırım yapmaya devam edeceğiz. Bu zorlukların üstesinden geleceğiz ve en kötüsü geride kaldıktan sonra Huawei'nin yeni bir büyüme aşamasına gireceğinden eminim. "

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