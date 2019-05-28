Huawei'in Geliştirdiği İşletim Sisteminin Adı Belli Oldu

ABD hükümeti tarafından yaptırım listesine alınan Huawei’in bir süredir Windows ve Android’e alternatif işletim sistemleri üzerinde çalıştığını biliyoruz. Çinli teknoloji devi, merak uyandıran yeni yazılımının ismini belirledi.

Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi’ne (EUIPO) dosyalanan bir marka, Huawei’in yeni işletim sistemi için Huawei Ark OS, Huawei Ark ve Ark Os olmak üzere üç farklı isim düşündüğünü ortaya koyuyor.

Huawei’in geliştirdiği yeni işletim sistemi cihazlardaki yerini aldığında, büyük ihtimalle Huawei Ark Os adıyla karşımıza çıkacak.

Donald Trump hükümetinin uygulamaya koyduğu ticari sınırlamalar nedeniyle Windows ve Android ekosisteminden aforoz edilen Çinli teknoloji devi, Ark Os ise bu süreci mümkün olduğunca hasarsız bir şekilde atlatmak istiyor.

Daha önceki haberlerimizde bildirdiğimiz gibi ABD Ticaret Bakanlığı, 16 Mayıs’ta Huawei ve bağlı ortaklıklarını kara listeye aldı. Bu da Huawei’in yazılım, donanım ve teknik hizmetler alanında Amerikan şirketleri ile işbirliği yapamayacak olması anlamına geliyor.

Washington hükümetinin attığı bu adımın ardından şirket içi platformlarını geliştirmeye başlayan Huawei, kod adı Hongmeng olan işletim sistemini bu sonbaharda Çin pazarına sunmayı planlıyor. Söz konusu işletim sisteminin uluslararası lansmanı ise 2020 yılında yapılacak.

Çin teknoloji devinin geliştirdiği yazılım, birden fazla cihazı kapsayacak evrensel bir platform olacak. Hongmeng veya Huawei Ark OS, hem PC'lere hem de akıllı telefonlara güç sağlayacak.

ABD’li teknoloji devi Microsoft, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Huawei’in mevcut cihazlarında Windows işletim sistemini kullanmaya devam edebileceğini; ancak yeni çıkaracağı cihazlarda Windows desteği alamayacağını söylemişti.