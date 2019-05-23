Huawei'in İşletim Sistemi 2020 Yılında Android'in Yerini Alacak

Çinli teknoloji devi Huawei’in tüketici bölümü başkanı Richard Yu, geliştirdikleri işletim sisteminin bu yılın sonbaharında hazır olacağını söyledi.

Perşembe günü CNBC ’ye konuşan Yu, akıllı telefon ve dizüstü bilgisayarlarında Google ve Microsoft imzalı yazılımların kullanılmasının engellenmesi durumunda, yola kendi işletim sistemleri ile devam edeceklerini belirtti.

Yu, geliştirdikleri işletim sistemini bu yılın dördüncü çeyreğinde Çin’de kullanıma sunabileceklerini söyledi. Çin dışındaki kullanıcılar ise biraz daha beklemek zorunda kalacaklar.

Yu, yazılımın 2020 yılının ilk çeyreği veya ikinci çeyreğinde uluslararası pazarlar için hazır olacağını aktardı. Huawei’in kendi uygulaması mağazası App Gallery’nin yeni işletim sistemi üzerinde olacağını belirten Yu, “Bugün, Huawei olarak hala Microsoft Windows ve Google Android’e bağlıyız; ancak bu hizmetleri alamadığımız noktada B planımıza geçeceğiz ve kendi yazılımlarımızı kullanacağız” dedi.

Yu, şirketin kendi işletim sistemini Google ya da Microsoft'un yerine uygulamak istememesine rağmen, ABD hükümetinin yaptırımları sebebiyle buna mecbur bırakıldıklarını söyledi.

Google, Huawei’in Donald Trump hükümeti tarafından kara listeye alınmasının ardından Çinli şirketin Android lisansı iptal etmişti. Ayrıca Intel, Qualcomm ve Broadcomm gibi Amerikan firmaları da Huawei ile ticari ilişkilerini kestiklerini açıklamışlardı.

Son olarak ABD Ticaret Bakanlığı, Huawei yasağının 90 gün boyunca ertelendiğini ve bu süre zarfında Çinli şirketin Amerikan firmalarından hizmet alabileceğini duyurmuştu. Fakat Huawei’in yeni ürünler üretmek için Amerikan şirketlerinden parça tedariği yapması hala yasak.