Huawei'in Pop-up Selfie Kameralı İlk Telefonu P Smart Z Tanıtıldı

Çinli teknoloji devi Huawei, yeni akıllı telefonu P Smart Z ile pop-up selfie kamerası akımına katılıyor!

Pop-up, ya da diğer bir deyişle açılır kapanır selfie kameraları son dönemde pek çok akıllı telefon üreticisi tarafından tercih edilmeye başlandı. Bu trende daha fazla kayıtsız kalamayan Çinli teknoloji devi Huawei, P Smart Z ile pop-up selfie kamerasına merhaba dedi.

Huawei, yeni akıllı telefonu P Smart Z’deki 16 megapiksel selfie kamerasının bir saniye içinde açılacağını ve işiniz bittiğinde de otomatik olarak kapanacağını söylüyor.

Çinli marka, dayanıklılık endişesini gidermek adına, telefondaki pop-up mekanizmasının 12 kg basınca kadar dayanıklı olduğunu ve 100.000’inci kullanımdan sonra bile sorunsuz bir şekilde çalıştığını iddia ediyor.

Huawei'in pop-up selfie kameralı ilk akıllı telefonu olan P Smart Z, çentiksiz tasarımı sayesinde kullanıcılara çok daha etkili bir ekran deneyimi vadediyor.

Full HD + (2340 x 1080) çözünürlüğe sahip 6,59 inç geniş bir LCD ekrana ev sahipliği yapan cihaz, kapağının altında Huawei’in Kirin 710 işlemcisinin değiştirilmiş bir versiyonunu sunuyor. Kirin 710F adındaki işlemci, ismindeki “F” detayı Kirin 710 yonga seti ile birebir aynı.

Diğer dahili özellikler arasında 4GB RAM, 64GB genişletilebilir depolama alanı ve 4.000 mAh batarya bulunuyor.

Kutusundan Android 9 Pie ile çıkan P Smart Z, bugün itibarıyla Çin dışında İtalya ve İspanya’da 279 euro (313 dolar) fiyat etiketiyle raflardaki yerini aldı. Telefonun Türkiye’de satışa çıkıp çıkmayacağı ise önümüzdeki günlerde belli olacak.