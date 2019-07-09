Huawei'in Reklam Filmi Televizyonlarda Yayınlanmaya Başladı

Hatırlarsınız ki geçtiğimiz günlerde Huawei Türkiye ekibi P30 Pro'nun Türkiye'de çekilen ikinci reklam filmini yayınlamıştı. Bugün ise reklam filmi televizyonlarda yayınlanmaya başladı.

Baktığından Fazlasını Gör

Pure ve Kala Film imzası taşıyan tanıtım filmi, Huawei’in stratejisinden prodüksiyonuna kadar her aşaması Türkiye’de hazırlanmış farklı bir lansman filmi. 10 günde tamamlanan çekimlerde Kayseri’nin Yılkı Atları’yla ünlenmiş Hürmetçi Sazlığı, Antalya’nın doğal güzellikleriyle büyüleyen Kekova Körfezi ve son zamanlarda doğasıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Rize’nin Huser Yaylası gösterilmekte.

Üstün fotoğrafçılık yetenekleriyle herkese #BaktığındanFazlasınıGör diyen Huawei P30 Pro; Leica Dörtlü Kamera Sistemi, 50x yakınlaştırma sunan Super Zoom özelliği, yüzde 40 daha fazla ışık hapseden SuperSpectrum sensörü ve mükemmel gece fotoğrafçılığı performansıyla kullanıcılara gözle göremeyecekleri detayları dahi gösterebileceğine dikkat çekmekte.

Huawei P30 Pro'nun Technical Image Press Association (TIPA) Dünya Ödülleri tarafından, 2019'da En İyi Kameralı Akıllı Telefon (BEST PHOTO SMARTPHONE) ödülünü aldığı reklam filminin sonunda vurgulanmakta.

Hemen aşağıda bulunan videodan Huawei P30 Pro'nun ülkemizde çekilen reklam filmini izleyebilirsiniz.

Sizler Huawei P30 Pro'nun ülkemizde çekilen reklam filmi hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce reklam filmi nasıl olmuş? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!