Huawei'in Yeni İşletim Sisteminin Adı Harmony Olabilir

Dünyanın en büyük ikinci akıllı telefon üreticisi olan Huawei, kendi geliştirdiği işletim sisteminin ismi için yeni bir patent başvusu yaptı. Huawei'nin kendi işletim sisteminin adı Harmony olabilir.

Avrupa'da Huawei'in Kendi İşletim Sisteminin Adı Harmony Olabilir

Huawei, 12 Temmuz'da Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi'ne yeni bir patent başvurusunda bulundu. Çinli teknoji devi Huawei, mobil ve masaüstü işletim sisteminin adının Harmony olmasını istemekte.

Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi’ne (EUIPO) gönderilen marka halen inceleme aşamasında. Huawei'nin yaptığı patent başvusunda şunlar yazmakta: "İndirilebilir işletim sistemi programları; Kayıtlı işletim sistemi programları; Mobil işletim sistemleri; Bilgisayar işletim sistemleri; İndirilebilir bilgisayar işletim programları ve bilgisayar işletim sistemleri."

Bu açıklama Huawei'nin hem masaüstü hem de akıllı telefonlarla uyumlu bir çapraz platform işletim sistemi oluşturmaya çalıştığını göstermekte. Huawei hatırlarsınız ki daha önce Çin'de HongMeng adlı bir işletim sistemini markalaştırmıştı.

Huawei, kod adı Hongmeng olan işletim sistemini bu sonbaharda Çin pazarına sunmayı planlıyor. Söz konusu işletim sisteminin uluslararası lansmanı ise 2020 yılında yapılacağı konuşulmakta.

Huawei'in yeni işletim sisteminin adının ne olacağı gizliliğini koruyor. Konu hakkında detaylar geldikçe sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Takipte kalın!