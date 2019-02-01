Huawei Katlanabilir Ekranlı Telefon Modelini Tanıtacağı Tarihi Açıkladı

Dünyanın en büyük telefon üreticilerinin başında gelen Huawei, bugün itibarıyla yeni bir tanıtım posteri daha yayınladı. Çinli şirket yayınladığı posterle birlikte katlanabilir ekranlı telefonunu MWC 2019 sırasında göstereceğini belirtti.

Katlanabilir ekran teknolojilerinin 2019’un en çok konuşulan konularından biri olacağı şimdiden belli. Samsung katlanabilir ekranlı modelini 2019 içerisinde satışa çıkarmaya hazırlanırken, en büyük rakiplerinden Huawei de katlanabilir ekran konusunda atağa geçti. Yakın zaman önce Huawei Müşteri İşleri Başkanı Richard Yu, Huawei’nin katlanabilir ekranlı telefon konusunda sona geldiğini söylemişti. 5G destekli olacağı da söylenen yeni Huawei modeli hakkında bir başka detay ise resmi Huawei sayfasından geldi.

Çinli telefon üreticisinin resmi sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılan görsel ile Huawei katlanabilir ekranlı telefon modelinin Mobile World Congress 2019 kapsamında paylaşılacağına dair ilk ipucu verildi. Yapılan paylaşımda direkt olarak paylaşılabilir ekran denilmezken, takipçiler 24 Şubat 2019 TSİ 16.00 sularında yapılacak etkinliğe davet edildi.

Ürettiği üst seviye Mate serisiyle adından söz ettiren Huawei’nin, katlanabilir ekranlı modelinin de yine Mate olarak adlandırılacağı dile getirilirken, telefonun Mate F, Mate Flex, Mate Flexi ya da Mate Fold gibi isimler alması bekleniyor.