Huawei Katlanabilir Ekranlı Telefonu Samsung'dan Önce Çıkarabilir

Akıllı telefon üreticileri arasında uzun süredir süren “ilk katlanabilir ekranlı telefonu piyasaya sürme” savaşında bir cephe daha açıldı. Daha önce yapılan haberlerde Samsung’un bu sene içerisinde katlanabilir ekranlı telefonunu piyasaya süreceği söylenirken, Nikkei tarafından bugün yayınlanan bir raporda Huawei’nin konuya ciddi anlamda önem gösterdiği belirtildi.

Samsung’a bağlı olarak çalışan ve ürettiği kaliteli ekranlarla adından söz ettirmeyi başaran Samsung Display departmanının uzun yıllardır üzerinde çalıştığı katlanabilir ekran teknolojisi, geçtiğimiz günlerde son aşamaya kadar gelmişti. Samsung tarafından yapılan patent başvurusuyla birlikte şirketin katlanabilir ekran teknolojisini kullanılabilir seviyeye getirdiği görülmüş ve yakın zaman sonra bu ekranların piyasaya sürüleceği belirtilmişti. Fakat Huawei’nin telefonları için ekranlar üreten BOE isimli bir başka Çinli şirketin de benzer seviyede olduğu ve Huawei’nin katlanabilir ekranlı telefonları Samsung’dan daha önce piyasaya sürebileceği ortaya çıktı.

Beijing Oriental Electronics ismiyle 1993 yılında kurulan şirket, halihazırda önemli ekran üreticilerinden bir tanesi olarak gösteriliyor ve Apple için bazı iPhone modellerinin LCD ekranlarını üretiyordu. Yakın zaman önce OLED ekranlar üzerine çalışmalar yapmaya başladığı bilinen BOE’nin katlanabilir ekranlar üzerindeki ar-ge çabalarının da oldukça ilerlediği söylendi. Hemen yukarıda yer alan videoda da görebileceğiniz üzere katlanabilir ekran teknolojisini geliştiren BOE’nin bu teknolojiyi Huawei’ye vererek, hızlıca bu tarz ekrana sahip akıllı telefonların üretilmesinin önünü açabileceği kaydedildi.

Huawei’nin yeni teknolojiyi piyasaya süren ilk şirket olmak için elinden geleni yaptığı dile getirilirken, 2014 yılında safir kristal ekranlarla ilgili yaşananlar tekrar hatırlatıldı. 2013 yılında Apple’ın yeni iPhone modellerinde safir ekranlar kullanacağının duyulmasının ardından Huawei harekete geçmiş ve Huawei Ascend P7 Sapphire modelini Apple’dan önce piyasaya sürerek, bu konuda ilk olmayı başarmıştı.