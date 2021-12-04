Huawei Katlanabilir Isı Borusu Patenti Aldı

Huawei'nin katlanır ısı borusunu içeren akıllı bir termal yönetim sisteminin ana hatlarını veren bir patent keşfedildi. Isı borusu, geleneksel olarak katlama yetenekleriyle bilinen bir akıllı telefon parçası değil, ancak Huawei mühendisleri bunu başarmış gibi görünüyor.

Huawei'nin kapaklı tarzdaki katlanabilir akıllı telefonunu Aralık 2021 gibi yakın bir tarihte piyasaya süreceği söyleniyor.

Huawei patenti, katlanabilir tasarımın ortadan bükülmesine ve böylece daha küçük bir katlanabilir akıllı telefonun menteşesiyle hizalanmasına izin veriyor.

Huawei'nin katlanabilir ısı borusu Mate V ile gelebilir

Huawei'den kapaklı katlanabilir bir akıllı telefon söylentileri gelmeye başladı. Çinli üretici "Mate V" terimini ticari marka haline getirdiğinde başladı ve şimdi 2021'in sonundan önce sözde bir lansman noktasına kadar ilerledi. Huawei'nin kendisi de bu sızıntılara patent alarak destek verdi.

"Katlanabilir ısı borusu" isimli yeni elektronik bileşen, birçok modern akıllı telefonda bulunan uzun, yassı bakır borularla aynı işlevi görüyor. Ancak normal telefonlara kıyasla bu boru, bir dizi ince esnek sütundan yapılmış ve böylece gerekirse akıllı telefonun menteşesiyle sorunsuz bir şekilde hareket edebilir.

Katlanabilir hazır modül, kapaklı bir akıllı telefonun esnek olmayan her iki yarısında da çalışabilen küçük koniler, küpler veya küreler olabilecek ikili ekranları birbirine bağlıyor. Gerektiğinde belirli bir cihaz içinde ısıyı dağıtmaya yardımcı olmak için uygun malzemelerden (titanyum, alüminyum veya bakır dahil) yapılabilir.

Huawei ayrıca bu yeni tür ısı borusunun, termal yönetim sistemini tamamlamak için diğer malzemelerin katmanlarının yanı sıra bir polimer katmanda bulunabileceğini de belirtti.

Bu yeni teknolojinin 23 Aralık 2021'de piyasaya sürüleceği iddia edilen "Mate V" cihazının içinde bulunabileceğine dair spekülasyonlar artık yaygın.

Son zamanlarda katlanabilir patentlere ilgi duyan tek şirket Huawei değil. Apple laptop gibi katlanabilir ekran ile beklentileri farklı bir yöne çekiyor.

Ortaya çıkan yeni patent, Apple'ın tek bir ekrandan ziyade çift ekran yaklaşımına baktığını öne sürüyor.

Ekranlar açıldığında yan yana oturarak büyük bir panel haline geliyor veya potansiyel olarak dizüstü bilgisayar tarzı bir deneyime izin veriyor.

İlgili cihazlardaki hoparlörler, farklı ses kanalı kanallarını oynatmak için kullanılabilirken, kameralar ve sensörler dahil kaynaklar da paylaşılabilir. Ayrıca cihaz ortak çalışma modunda kullanılırken ekranlar bağımsız olarak çalışabilir veya görüntü her iki ekrana da yayılabilir.