Huawei Katlanabilir Telefon Hazırlıklarına Başladı

Son yılların durduralamayan şirketi Huawei, katlanabilir ekranlı telefonda hazırlıklara başladı. Geçtiğimiz günlerde katlanabilir ekran patenti aldığı ortaya çıkan Huawei, bu alanda da Samsung ve Apple gibi üreticilerle kapışmaya hazırlanıyor.

Bir süredir Galaxy X modeliyle katlanabilir telefonunu sunmaya hazırlandığı iddia edilen Samsung'un bu konuda patentler aldığını ve çalışmalar yürüttüğünü biliyoruz. Aynı şekilde Apple da bu konu üzerinde hızla yeniliklerde bulunuyor ve mühendislerini katlanabilir iPhone için hazırlıyor. Fakat Çin'in parlayan şirketi Huawei, katlanabilir ekran patentini aslında çoktan almış. 2017'nin Eylül ayında raporlandığı dile getirilen patent, şirketin tek bir ekranı katlanabilir yapmaya yöneldiğini gösteriyor.

Ayrıca patente göz gezdirdiğimizde, ekranın açıldığı zaman neredeyse bir tablet PC büyüklüğünde olması gözlerden kaçmadı. Pek çok kullanıcının hoşuna gitmeyecek olan bu ekran boyutu, katlandığında ise gayet normal bir telefona dönüşüyor. Ancak bu konuda henüz net bir boyut veremiyoruz.

Bunun dışında Çinli üreticinin uzun süredir katlanabilir ekran üzerinde çalıştığı biliniyor. Hatırlayacağınız üzere, Huawei Tüketici İş Grubu CEO'su Richard Yu Ekim ayında bu konuda çalışmaları olduğunu söylemiş ve kullanıcılarını meraklandırmayı başarmıştı. Bakalım Huawei'in katlanabilir telefonu nasıl olacak, zamanla göreceğiz.