Huawei Katlanabilir Telefonunu Tanıtacak

Huawei, Barselona'da gerçekleşecek olan Sanal Basın Konferansı'nda yeni katlanabilir telefon modelini tanıtacak.

Çin merkezli teknoloji şirketi Huawei, Samsung'un ardından yeni konsepti olan katlanabilir telefon modelini tanıtacak. Son zamanlarda giyilebilir teknolojiler ve değişik fikirler moda olmaya başladı. Kablosuz kulaklıklar, katlanabilir telefonlar, akıllı saatler derken piyasaya birçok model sürüldü. Huawei de bu akıma katılarak katlanabilir telefonunu hazırlamış.

24 Şubat'ta gerçekleşecek olan basın toplantısında Huawei, yeni modeli olan katlanabilir telefonunu tanıtacak. Barselona'daki bu etkinliği resmi olarak doğrulayan ilk şirket olan Huawei, o toplantıda yeni modelini gözler önüne sürecek. Ancak bu geçtiğimiz sene adını durduğumuz Mate X değil, daha farklı bir model.

Cihazın isminin ne olacağı net olarak belli değil. Ancak içerisinde Kirin 990 5G yonga setini taşıması bekleniyor. Dahası gelişmiş bir ekran ve sağlam bir kasa da cihazda yer alacak. Bakalım Huawei bu cihazın fiyatını ne olarak belirleyecek.