Huawei, "Amerika Olmadan" Kendi İşlemcilerini Üretecek

Huawei Tüketici Elektroniği Grubu CEO’su Richard Yu, geçtiğimiz günlerde Huawei’nin Eylül ayından sonra üst seviye Kirin işlemci üretimine son vereceğini doğruladı. Şirketin kendi yonga seti üretimini başlatmayı planladığı görülüyor.

Huawei, Kendi İşlemcisini Üretecek

Weibo’dan bir tipster’a göre, Huawei, yarı iletken endüstrisi tedarik zincirinde kendi yarı iletken üretim hattını kurmak için birkaç şirket ve gerekli materyal üreticisiyle birlikte çalışıyor. Şirket, yarı iletken tasarımlarını Amerika’nın donanım ve bileşenlerine ihtiyaç duymadan üretmek için kendi çip fabrikasını, entegre devre yongalarını ve çip üretim tesisi kurmayı hedefliyor. Şu anda Huawei’nin yarı iletken bölümü HiSilicon yonga tasarlama deneyimine sahip ancak TSMC ile iş kısıtlamaları nedeniyle bu tasarımları ortaya çıkaramıyor ve Huawei’nin kendi işlemcilerini yapmak için yüzleşmesi gereke tek büyük zorlu bu.

45nm ve 28nm Huawei İşlemciler Yolda

Kaynağa göre Huawei, bu haberleri resmi platformlar aracılığıyla resmen onaylamadı veya duyuru yapmadı ancak kapılar arkasında bir projenin sürdüğü görülüyor. 45nm ve 28nm, Çinli teknoloji devi için başlangıç adına en iyi seçenekler ancak TSMC ve Samsung gibi büyük işlemci üreticileri 3nm üretim sürecinden geçen işlemciler yapmayı planlıyor. Bu nedenle Huawei, yarı iletken üretim hedeflerine ulaşmak için uzun bir yol katetmek ve Ar-Ge sürecinden geçmek zorunda.