Huawei, Kendi İşletim Sistemi HarmonyOS'u Tanıttı

Huawei, düzenlediği Geliştirici Konferansı'nda kendi işletim sistemi olan HarmonyOS'u tanıttı. Gelin hep beraber Huawei'nin kendi işletim sistemi olan HarmonyOS'un neler sunduğuna bakalım.

HarmonyOS Özellikleri

Huawei CEO'su Richard Yu HarmonyOS'u tanıttı. Richard Yu açıklamalarında HarmonyOS'un tüm senaryolar için ilk mikro çekirdek tabanlı dağıtılmış işletim sistemi olduğuna dikkat çekti.

Yeni tanıtılan işletim sistemi akıllı telefon, akıllı hoparlör, bilgisayar, akıllı saat, kablosuz kulaklık, araba ve tablet olmak üzere tüm cihazlarda kullanılabilmekte. Richard Yu, HarmonyOS'un kilobayttan gigabaytlara kadar değişen RAM boyutlarını desteklediğini söyledi.

Huawei CEO'su yeni işletim sisteminin HTML5, Linux ve Android uygulamaları ile uyumlu bir şekilde çalışacağını belirtti ve şunları söyledi: " Herkes gelecekte işletim sistemimiz üzerinde çalışabilecek."

Richard Yu, HarmonyOS'un uygulama geliştirmede kullanılan ARK Derleyicisinin Kotlin, Java, Javascript, C ve C ++ kodlama dillerini destekleyeceğini de söyledi.

Huawei CEO'su HarmonyOS'un akıllı telefonlarındaki Android'i 'her zaman' değiştirebileceğini ancak Google'ın platformuna sadık kalacağını söyledi. "Gelecekte Android'i kullanamazsak, hemen HarmonyOS'a geçebiliriz" diyen Yu, katılımcılara Android'den yeni platforma geçişin "çok kolay olduğunu" belirtti.

HarmonyOS'u işletim sistemini kullanan ilk ürün, 10 Ağustos'ta Çin'de piyasaya sürülecek olan Honor Vision TV seti olacak.

Huawei'nin kendi işletim sistemi HarmonyOS hakkında detaylar geldikçe sizleri bilgilendireceğiz. Takipte kalın!