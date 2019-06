Huawei, Kilit Ekranında Reklam Göstermeye Başladı

Huawei marka akıllı telefonların kilit ekranında nedeni bilinmeyen bir şekilde reklam görünmeye başladı. Huawei'nin akıllı telefonlarını kullanan birçok kullanıcı kilit ekranlarında reklam ile karşılaştı.

Bazı Huawei akıllı telefonların kilit ekranında otel rezervasyon sitesi Booking.com'un reklamı belirmekte. Reklamların, önceden yüklenmiş manzara duvar kağıtlarını kullanan cihazlarda görüldüğü de dikkat çeken detaylar arasında yer alıyor.

Cihazının kilit ekranında reklam olduğunu fark eden kullanıcılar Twitter üzerinden ekran görütülerini paylaştı. Reklamlar İngiltere, Hollanda, İrlanda, Güney Afrika, Norveç ve Almanya dahil birçok ülkede görülmekte.

#Huawei has turned the random landscape backgrounds on the lock screen into ads. Wtf fuck this pic.twitter.com/6dAUeu17Jf