Huawei, Kilit Ekranında Reklam Göstermeye Başladı

Huawei marka akıllı telefonların kilit ekranında nedeni bilinmeyen bir şekilde reklam görünmeye başladı. Huawei'nin akıllı telefonlarını kullanan birçok kullanıcı kilit ekranlarında reklam ile karşılaştı.

Huawei Kilit Ekranında Reklam Gösteriyor!

Bazı Huawei akıllı telefonların kilit ekranında otel rezervasyon sitesi Booking.com'un reklamı belirmekte. Reklamların, önceden yüklenmiş manzara duvar kağıtlarını kullanan cihazlarda görüldüğü de dikkat çeken detaylar arasında yer alıyor.

Cihazının kilit ekranında reklam olduğunu fark eden kullanıcılar Twitter üzerinden ekran görütülerini paylaştı. Reklamlar İngiltere, Hollanda, İrlanda, Güney Afrika, Norveç ve Almanya dahil birçok ülkede görülmekte.

#Huawei has turned the random landscape backgrounds on the lock screen into ads. Wtf fuck this pic.twitter.com/6dAUeu17Jf — Alex (@ValexWhoa) 13 Haziran 2019

Huawei marka akıllı telefonların kilit ekranlarında neden reklam gösterildiği hakkında şu an için bir bilgi yok. Kullanıcılar Twitter üzerinden attıkları tweetlerde Huawei'nin ek gelir kazanmak için reklam gösterdiğini söylemekte.

Cihazınızda reklam görüyorsanız kilit ekranınızdaki görseli değiştirebilirsiniz. Huawei sözcüsü konunun şirket tarafından araştırıldığını ve detaylı bir açıklamanın yakında yapılacağını söyledi. Konu hakkında Huawei tarafından bir açıklama gelir ise sizleri bilgilendireceğiz. Takipte kalın!

Sizler Huawei'nin kilit ekranında reklam göstermesi hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Huawei ek gelir kazanmak için reklam göstermeye mi başladı? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!