Huawei Kirin 1020 Performansı ile Kirin 990'ı Sollayacak

Huawei'nin yepyeni bir işlemci üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Kirin 1020'nin Kirin 990'dan %50 daha iyi performans sunacağı sızdırıldı.

Kirin 1020 Performansı ile Şaşırtacak!

Geçtiğimiz aylarda Kirin 990 yonga setini tanıtan Huawei'nin yeni bir işlemi üretmek için kolları sıvadığı açıklandı. Kirin 1020 ismine sahip olması beklenen yeni yonga setinin kod adının "baltimore" olduğu söyleniyor.

Kirin 1020'nin yeni Cortex-A78 çekirdeğini kullanacağı bilgisi sızdırıldı. Ki rin 990'daki Cortex-A76 ile karşılaştırıldığında, yeni çekirdek mimarisi Kirin 1020'nin selefine göre %50 performans artışı elde etmesini sağlayacak. Kirin 1020'nin oldukça hızlı bir işlemci olacağını söyleyebiliriz.

Kirin 1020'nin GPU'su hakkında henüz herhangi bir açıklamada bulunulmadı. Görünüşe göre, Huawei Kirin 1020 işlemcisi ile rakiplerini gerisinde bırakacak. Kirin 1020 yonga setinin ne zaman tanıtılacağı bilinmezliğini korumakta. Huawei yeni işlemcisini 2020 yılında tanıtabilir.

Qualcomm tarafından Huawei Kirin 1020 yonga setine rakip bir yonga seti geleceği konuşuluyor. Kirin 1020 işlemcisi hakkında sızıntılar geldikçe sizleri bilgilendireceğiz.