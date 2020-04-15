Huawei Kirin 985 İşlemci, AnTuTu Puanı ile Şaşırttı

Huawei, yeni 5G destekli işlemci Kirin 985 chipset’i tanıttı. Kirin 820 5G ile Kirin 990 5G arasına konumlanan HiSilicon Kirin 985 işlemci, AnTuTu benchmark sitesinde şimdiye kadarki en yüksek puanı elde etti. Kirin 985 AnTuTu'da kaç puan aldı? haberimizde.

Kirin 985 AnTuTu'da Kaç Puan Aldı?

Honor 30 telefona güç veren Kirin 985 işlemcinin özelliklerini, Snapdragon 865 işlemci ile kıyaslamasını sizlerle paylaşmıştık. İşlemci hemen popüler kıyaslama platformu AnTuTu’da teste sokuldu. Sekiz çekirdekli yeni Mali-G77 grafik işlemci birimi, çift çekirdek sinir ağı işlem birimi ile gelen Kirin 985, AnTuTu’da en yüksek skor olan 386.045 puan aldı. CPU puanı 122.531, GPU puanı 131.623, MEM skoru 69.180, UX puanı 62.711 olarak kaydedildi. Daha basit ifade edecek olursak, Kirin 820 işlemciye kıyasla genel olarak daha iyi performans gösteriyor. Bu arada Kirin 820 işlemci CPU bölümünde daha yüksek puan almayı başardı. Kirin 985 işlemcinin saat hızının 820 işlemciden daha yüksek olmasına ve aynı CPU mimarisini kullanmasına rağmen bu sonuç şaşırtıcı. Yazılım optimizasyonundan kaynaklı olabilir. Yeni işlemcinin henüz yazılım güncellemesi almamasından da kaynaklanıyor olabilir.

Kirin 985 İşlemci Özellikleri

Kirin 985 işlemci özelliklerini hatırlayacak olursak; TSMC’nin 7nm üretim sürecinden geçmiş bir işlemci ve NSA/SA 5G çift modu destekliyor. Maksimum 1277Mbps hızda indirme, 173Mbps hızda yükleme sunuyor. Yüksek enerji verimliliğine sahip. Tek Cortex-A76, üç Cortex-A76, dört Cortex-A55 olmak üzere sekiz çekirdekten oluşan bir işlemci. Sekiz çekirdek Mali-G77 GPU ve çift çekirdek NPU API birimi ve ISP 5.0 görüntü birimi içeriyor. İşlemci, ayrıca 5G anti-parazit özelliği, 5G düşük gecikme süresi, 5G enerji verimliliği ve 5G yüksek hızlı sahne performansı sunuyor.