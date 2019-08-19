Huawei Kirin 990, 60 FPS'de 4K Video Desteğine Sahip Olacak

Geçtiğimiz haftalarda kendi işletim sistemi HarmonyOS’u tanıtan Huawei, işlemci segmentini de geliştirmeye devam ediyor. Çinli teknoloji devinin bir sonraki amiral gemisi yonga seti, 60 fps’de 4K video kaydını destekleyecek.

Huawei, son yıllarda etkileyici kamera performansı ve teknolojisi ile tanınmasına rağmen, konu videoya gelince beklenen performansı bir türlü veremiyordu. Öyle ki, şirketin amiral gemisi cihazları, Apple'ın iPhone 8 ve Samsung’un Galaxy S9 ile sunduğu 30 fps kare hızında 4K video kaydını hala desteklemiyor.

Video tarafındaki zayıflığını gidermek isteyen Huawei, geçtiğimiz hafta Shenzhen’de düzenlenen Huawei Developer’da, bir sonraki yonga seti Kirin 990’ın 60 fps'de 4K video kaydı desteğine sahip olacağını duyurdu.

Kirin 980’in geçen yıl IFA’da açıklandığı göz önüne alındığında, önümüzdeki ay aynı fuarda Kirin 990’ın lanse edildiğini görebiliriz. Her zaman olduğu gibi Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenecek olan IFA 2019, 6 Eylül'de kapılarını açacak.

Huawei Mate 30 Pro’nun, Balong 5000 5G modem ve Kirin 990 yonga seti ile piyasaya sürülmesi bekleniyor. 19 Eylül’de tanıtılacak olan yeni amiral gemisinin 25W hızlı kablosuz şarj, 40W kablolu Süper Şarj, 90 Hz yenileme hızına sahip 6,71 inç OLED ekran ve iki adet 40MP sensörün yer aldığı üçlü kamera kurulumu gibi pek çok önemli özellikle gelmesi bekleniyor.