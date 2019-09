Huawei Kirin 990 Yonga Seti Tanıtıldı! İşte Özellikleri

Huawei Berlin'de düzenlenen IFA 2019 Fuar'ında Mate 30 serisine güç verecek olan yeni yonga setini tanıttı. Gelin hep beraber Kirin 990 yonga setinin özelliklerine yakından bakalım.

Huawei, Kirin 990 5G ve Kirin 990 olmak üzere iki yeni yonga setini duyurdu. Huawei, Kirin 990 5G yonga setinin dünyanın ilk 5G teknolojisini destekleyen yonga seti olduğunu açıkladı.

Kirin 990 serisi, mevcut Kirin 980 yonga setine göre güç verimliliğini artırmak için 7nm FinFet UEV işlemi ile üretiliyor. İşlemci üzerinde 10,3 milyar transistör bulunuyor.

CPU, iki büyük (yüksek performanslı) Cortex A76 çekirdeği, iki orta performanslı A76 çekirdeği ve dört düşük kapasiteli güç A55 çekirdeği üzerinde barındırıyor. Huawei yeni yonga setinde yapay zeka teknolojisine odaklandı. Kirin 990 ile beraber gerçek zamanlı olarak yapay zeka çalışmaları yapılacak.

