Huawei, Kullanıcı Verilerini Başka Ülkeye Taşıyor

ABD başka olmak üzere pek çok Batı ülkesi tarafından “Çin hükümeti adına casusluk yapmakla” suçlanan Huawei’den kritik bir adım geldi. Shenzen merkezli Çinli teknoloji devi, kullanıcı verilerini bundan sonra Singapur’da değil, İrlanda’da saklayacak.

Huawei, hem Batı ülkelerinin hem de Avrupalı müşterilerinin güvenini sağlamak adına kullanıcı verilerini Avrupa Birliği dahilinde bulunan veri merkezlerinde saklayacak.

Çinli şirket tarafından yapılan açıklamada, Huawei Mobil Servisleri’nin 31 Mayıs’tan itibaren Singapur’daki Huawei Device Co. Ltd'den, yüzde 100’ü Huawei’in çatısı altında olan İrlanda’da merkezli Aspiegel Limited adlı şirkete aktarılacağı duyuruldu.

Bu değişikliğin yalnızca Huawei Kimliği, Bulut, Temalar ve Uygulama içi satın alımları kapsadığını vurgulayan Huawei, “Bu durum, servislerimizi kullanma şeklinizi etkilemeyecektir. Genel olarak tüketici yasası haklarınız ve yükümlülükleriniz bu değişiklikten etkilenmeyecektir. Örneğin, bu değişiklik cihaz garantinizi etkilemeyecektir” ifadelerini kullandı.

Çinli şirket, bu değişiklikten muaf olmak isteyen Huawei kullanıcıların, Huawei Kimliği hesabını silerek, kullanıcı sözleşmelerini sonlandırmaları gerektiğini belirtti. Huawei, söz konusu değişikliğin 31 Mayıs 2019 tarihinde yürürlüğe gireceğini söyledi.

Aşağıdaki adımları izleyerek Huawei Kimliği hesabınızı silebilirsiniz:

Ayarlar > HUAWEI Kimliği bölümüne gidin > (henüz giriş yapmadıysanız) giriş yapın > Ayarlar veya Gizlilik merkezi (telefon modelinize bağlı olarak) > Hesabı sil bölümüne gidin.