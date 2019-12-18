Huawei Kurucusu Emeklilik Planı ile Şaşırttı

Huawei'nin kurucusu olan Ren Zhengfei, emeklilik planları hakkında birkaç açıklamada bulundu. Huawei kurucusu emeklilik planı ile dikkatleri üzerine çekti.

Huawei Kurucusu Emeklilik Hakkında Açıklamada Bulundu

Huawei'nin Kurucusu ve CEO'su olan Ren Zhengfei, şirketin ABD Ticaret Bakanlığı'ndan bir yasaklama ile karşı karşıya kaldıktan sonra emeklilik planlarının yıkıldığını açıkladı.

Muhabirin sorusu üzerine emeklilik planlarını açıklayan Ren Zhengfei, ABD Hükümeti'nin şirketi bastırmaya yönelik eylemlerinin kendisini motive ettiğini söyledi. Görünüşe göre Ren Zhengfei yakın zamanda emekli olmayacak.

ABD bildiğiniz üzere Huawei'yi Pekin hükümeti adına casusluk yaptığı iddiasıyla geçtiğimiz Mayıs ayında kara listeye almıştı. Huawei, ABD'nin casusuluk iddialarını reddetmişti ve böyle bir şeyin yaşanmadığını açıklamıştı. Kara listeye alınan Huawei'nin ABD merkezli şirketler ile ticaret yapması yasaklanmıştı. Google, Huawei’nin Android lisansını iptal etmiş; Intel, Qualcomm ve Broadcomm gibi çip üreticileri de Çinli şirketle ticari ilişkilerini askıya aldıklarını duyurmuştu.

Şirketin ileride atacağı adımlar kullanıcılar tarafından oldukça fazla merak ediliyor.