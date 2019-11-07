Huawei Kurucusu Ren Zhengfei'den Çarpıcı ABD Açıklaması

ABD'nin kara listesinde bulunan ve bir süre önce Google lisansı elinden alınan Huawei'nin kurucusu olan Ren Zhengfei'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Basın açıklamasında bulunan Ren Zhengfei, söyledikleri ile gündeme damga vurdu.

Bu Açıklama Çok Konuşulur! Ren Zhengfei: ABD'ye İhtiyacımız Yok

Huawei'nin Amerika Birleşik Devletleri olmadan çok iyi bir şekilde yaşayabileceğini söyleyen Ren Zhengfei, Çin ile ABD arasında yaşanan ticaret savaşından ilgilenmedini açıkladı. Huawei'nin ticaret savaşında bir etken olmadığını belirten Zhengfei, "ABD’de hemen hemen hiçbir ticari anlaşmamız yok" dedi.

Dünyanın en büyük ağ ekipmanı üreticisi ve dünyanın en büyük ikinci akıllı telefonu satıcısı olan Huawei'nin CEO'su " ABD'nin Huawei'yi varlık listesinden çıkarmasını beklemiyoruz. Bizi sonsuza dek orada tutabilirler, çünkü onlarsız da iyi olacağız." dedi. Ren Zhengfei, şirketin iki yıl boyunca 30 milyar dolarlık gelir elde edeceğini öne sürdü.

Şu anda Huawei'nin elinde Google lisansı bulunmuyor ve Mate 30 serisi Google servislerini kullanamıyor. Şirketin önümüzdeki günlerde atacağı adımlar kullanıcılar tarafından oldukça fazla merak ediliyor. ABD Başkanı Donald Trump, hatırlasınız ki Huawei'ye lisans verme konusunda yeşil ışık yakmıştı ve Huawei'nin ABD firmalarından teknoloji satın alımı yapabileceğini söylemişti. Konu hakkında detaylar geldikçe sizleri bilgilendireceğiz.